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تنظيم استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية

9/25/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في الخدمات البحرية، ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها، وضمان التوافق الدولي لعدم حدوث تداخلات لاسلكية ضارة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددًا من العناصر التنظيمية، التي تشمل أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، وآلية إدارة الموارد الترقيمية للخدمات الراديوية البحرية، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، وتوفر الخدمات الراديوية البحرية خدمات أساسية في القطاع البحري مثل الاتصالات، والملاحة البحرية، والسلامة والاستغاثة.
وتأتي هذه الوثيقة انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية، وتحسين جودتها وفقًا لأفضل الممارسات، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية.

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