وزير الداخلية : الاجهزة الامنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها بالخليل وما جرى يهدد منظومة المجتمع

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN / بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، عقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، في محافظة الخليل، عددا من الاجتماعات مع مدراء الأجهزة الأمنية وأمناء سر أقاليم الخليل وممثلي مختلف الجهات العشائرية في المحافظة، بحضور القائم بأعمال محافظ الخليل خالد دودين.
وجاءت هذه الاجتماعات بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الخليل مؤخرا، من أجل التعاطي معها ومعالجتها السريعة وفق القانون والنظام، وحفاظا على منظومة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المحافظة ومختلف محافظات الوطن، في سياق التنسيق الكامل والتكامل مع كافة المكونات التنظيمية والعشائرية والوطنية.
وأكد اللواء هب الريح أن المؤسسة الأمنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن في مدينة الخليل، وضمان الالتزام بالنظام وعدم السماح لأية مظاهر مخالفة للقانون، مضيفا أن ما يحدث في الخليل يهدد الأمن والسلم الأهلي، وأن وأد الفتنة بات مطلوبا من جميع الحكماء في المحافظة.
وحذر من مغبة استمرار هذه الحالة المرفوضة مجتمعيا، لما لها من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن كل المواطنين، بما يعزز من الفوضى والفلتان الأمني.
MENAFN25092023000205011050ID1107140045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.