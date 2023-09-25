وزير الداخلية : الاجهزة الامنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها بالخليل وما جرى يهدد منظومة المجتمع

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN / بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، عقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، في محافظة الخليل، عددا من الاجتماعات مع مدراء الأجهزة الأمنية وأمناء سر أقاليم الخليل وممثلي مختلف الجهات العشائرية في المحافظة، بحضور القائم بأعمال محافظ الخليل خالد دودين.

وجاءت هذه الاجتماعات بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الخليل مؤخرا، من أجل التعاطي معها ومعالجتها السريعة وفق القانون والنظام، وحفاظا على منظومة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المحافظة ومختلف محافظات الوطن، في سياق التنسيق الكامل والتكامل مع كافة المكونات التنظيمية والعشائرية والوطنية.

وأكد اللواء هب الريح أن المؤسسة الأمنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن في مدينة الخليل، وضمان الالتزام بالنظام وعدم السماح لأية مظاهر مخالفة للقانون، مضيفا أن ما يحدث في الخليل يهدد الأمن والسلم الأهلي، وأن وأد الفتنة بات مطلوبا من جميع الحكماء في المحافظة.

وحذر من مغبة استمرار هذه الحالة المرفوضة مجتمعيا، لما لها من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن كل المواطنين، بما يعزز من الفوضى والفلتان الأمني.