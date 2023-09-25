وزير الخارجية البرازيلي يلتقي وزراء من الدول العربية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – اجتمع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا مع وزراء من الدول العربية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – الولايات المتحدة.
اجتماع: شكري وفييرا
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البرازيلية فإن فييرا قد اجتمع يوم الجمعة 22 أيلول / سبتمبر مع وزراء خارجية كل من البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني ومصر سامح شكري, كما عقد لقاء يوم الخميس 21 أيلول / سبتمبر مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
ووفقاً لوزارة الخاريجة البرازيلية فإن وزير الخارجية البرازيلي قد بحث مع الوزير الزياني العلاقات الثنائية والمواضيع الرئيسية على الساحة الدولية والزيارات المتبادلة المحتملة في المستقبل القريب, إضافةً إلى موضوع إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الصورة الافتتاحية – فييرا على يسار الصورة والزيايني على يمينها.
كما نشرت وزارة الخاريجة البحرينية بياناً مشيرةً إلى المواضيع التي تم بحثها بما فيها علاقات الصداقة بين البلدين والمستوى المتقدم من التعاون الثنائي وفرص تطويره. حضر اللقاء كل من المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي والوفد المرافق.
فييرا و آل سعود: حديث في نيويورك
أما مع وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد بحث فييرا إضافة للأجندة الثنائية القرار الاخير بتوسيع مجموعة البريكس, المجموعة التي أصبحت تضم اعتباراً من بداية العام المقبل كل من السعودية والأرجنتين وإيران والامارات ومصر واثيوبيا.
وكان فييرا قد ناقش خلال لقائه مع آل سعود إمكانية نمو العلاقات التجارية والاستثمارية البرازيلية السعودية, بالإضافة لمواضيع أخرى تتضمنها الأجندة الثنائية للبلدين. وقد أشار كل من الوزيرين إلى منتدى الاستثمارات الأخير الذي عُقِدَ في البرازيل في تموز / يوليو الماضي وانضمام السعودية إلى مجموعة البريكس.
ويشارك وزير الخارجية البرازيلي في نيويورك إضافة إلى المباحثات في الأمم المتحدة في سلسلة من الاجتماعات مع وفود من الدول الأخرى واجتماعات المجموعات كمجموعة G77 ومجموعة دول أمريكا الجنوبية.
وزارة الخارجية البرازيلية
وزارة الخارجية البرازيلية
وزارة الخارجية البرازيلية
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