وزير الخارجية البرازيلي يلتقي وزراء من الدول العربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – اجتمع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا مع وزراء من الدول العربية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – الولايات المتحدة.

اجتماع: شكري وفييرا

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البرازيلية فإن فييرا قد اجتمع يوم الجمعة 22 أيلول / سبتمبر مع وزراء خارجية كل من البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني ومصر سامح شكري, كما عقد لقاء يوم الخميس 21 أيلول / سبتمبر مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

ووفقاً لوزارة الخاريجة البرازيلية فإن وزير الخارجية البرازيلي قد بحث مع الوزير الزياني العلاقات الثنائية والمواضيع الرئيسية على الساحة الدولية والزيارات المتبادلة المحتملة في المستقبل القريب, إضافةً إلى موضوع إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الصورة الافتتاحية – فييرا على يسار الصورة والزيايني على يمينها.

كما نشرت وزارة الخاريجة البحرينية بياناً مشيرةً إلى المواضيع التي تم بحثها بما فيها علاقات الصداقة بين البلدين والمستوى المتقدم من التعاون الثنائي وفرص تطويره. حضر اللقاء كل من المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي والوفد المرافق.

فييرا و آل سعود: حديث في نيويورك

أما مع وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد بحث فييرا إضافة للأجندة الثنائية القرار الاخير بتوسيع مجموعة البريكس, المجموعة التي أصبحت تضم اعتباراً من بداية العام المقبل كل من السعودية والأرجنتين وإيران والامارات ومصر واثيوبيا.

وكان فييرا قد ناقش خلال لقائه مع آل سعود إمكانية نمو العلاقات التجارية والاستثمارية البرازيلية السعودية, بالإضافة لمواضيع أخرى تتضمنها الأجندة الثنائية للبلدين. وقد أشار كل من الوزيرين إلى منتدى الاستثمارات الأخير الذي عُقِدَ في البرازيل في تموز / يوليو الماضي وانضمام السعودية إلى مجموعة البريكس.

ويشارك وزير الخارجية البرازيلي في نيويورك إضافة إلى المباحثات في الأمم المتحدة في سلسلة من الاجتماعات مع وفود من الدول الأخرى واجتماعات المجموعات كمجموعة G77 ومجموعة دول أمريكا الجنوبية.

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