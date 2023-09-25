برازيلي يقدِّم تدريباً لمُعِدِّي القهوة في سلطنة عُمان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – بعد نجاحه الكبير في المقهى الذي افتتحه في زنجبار/ تنزانيا بهدف العمل التطوّعي في القضايا المجتمعية، قام رائد الأعمال البرازيلي، ليوناردو مارينيو ( في الصورة أعلاه)، بخطوة استثنائية في حزيران/يونيو، بتأسيسه لشركة في سلطنة عمان. تُقدم هذه الشركة تدريبًا متخصصًا لمُعِدِّي القهوة (الباريستا/Barista)، و استشاراتٍ لأصحاب المقاهي، بالإضافة إلى أنشطة استيراد وتصدير القهوة. و تعتبر هذه، الخطوة الأولى في العالم العربي للمهندس البرازيلي المولود في ميناس جيرايس .

حاليّاً، بالإضافة إلى الدعم الإنساني، يسعى مارينيو إلى توسيع عمله في سلطنة عمان و الدخول بالخبرة والاستثمارات والتدريبات في أسواق الشرق الأوسط الأخرى. حيث يقول:“من الناحية التجارية، فإنّ عُمان هي مكان استراتيجي للغاية للدخول إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وهذه هي رغبتنا”.

قبل أن يستثمر في عالم القهوة، كان مارينيو يعمل في وظيفته كمهندس في البرازيل، و كان هدفه أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة، لكن في عام 2013، رغبته هو و زوجته تايس في العمل كمتطوعين في القضايا الاجتماعية، دفعت الزوجين بعيدًا عن البرازيل. إذ انتقلا إلى جنوب أفريقيا لدراسة اللغة الإنجليزية. و في عام 2014، انتقلا إلى تنزانيا حيثما ارتأيا بأنّ بإمكانهما فتح عمل تجاري خاصّ بهما. كان المقهى استثمارًا يمكنهما القيام به؛ و لهذا بدأ مارينهو في الدراسة والتحضير للعمل في مجال مُنتَج لم يكن يتناوله إلا للبقاء مستيقظًا، على حد تعبيره.

لغرض الدراسة، غادر الزوجان زنجبار وانتقلا مؤقتًا إلى كولورادو سبرينغز في الولايات المتحدة. حيث قام مارينيو، خلال عام 2015، بتلقّي دورات في إدارة المقاهي في إحدى مدارس الأعمال، كما أتمّ تدريبه العملي. بعد ذلك، عاد إلى زنجبار، و أسس المقهى هناك بإسم“Puzzle Coffee Shop”. و مع مرور السنوات في تنزانيا، اختص في هذا المجال حتى حصل على أعلى الشهادات في مجال العمل كباريستا واستخراج القهوة المصفاة (brewing) و عمليات تحميص القهوة (roasting).

شهِدت فترة العمل في المقهى، إقبال عددٍ كبير من الأشخاص من منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما من الكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ممّا أظهر للزوجين أن هناك فرصة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط. و بعد القيام بالعديد من الأبحاث، وقع اختيارهم على سلطنة عمان كوجهة لأعمالهم؛ نظراً لأنّها تشترك بشكل كبير في الثقافة مع زنجبار ولأنها، كما يؤكد مارينيو، تتمتع بتكاليف أقل من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. و بذلك، انتقل مارينيو وزوجته تاييس وابنتاهما (الصّغرى ذات العام و الكبرى ذات السّبعة أعوام)، اللتان وُلدتا في البرازيل، إلى مسقط، عاصمة عُمان، حيث قام مارينيو بافتتاح شركته. من الجدير بالذكر أنّ فتح الشركة في عُمان استغرق ثلاثة أسابيع فقط، في حين أنه احتاج إلى تسعة أشهر في زنجبار. بشأن هذا يقول مارينيو:“البيروقراطية أقلُّ في عمان وهناك تحفيزٌ كبيرٌ للاستثمار الأجنبي”.

يأتي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة من خلال التدريبات التي تقدِّمُها، إذ و بحسب تصريحات المدير، فإنّ سوق الشرق الأوسط تشهد طلبًا كبيرًا جدًا على القهوة الخاصة، كتلك الخالية من الشوائب و التي تتمتع بخصائص حسية استثنائية، فضلاً عن الحاجة الملحّة و المتزايدة لمحترفين قادرين على تقديم خدمة ممتازة في إعداد/استخراج هذه القهوة. يقول مارينيو:“أسعى جاهدًا لاستكشاف الفرص المتاحة في هذه السوق حيث العملاء يتطلعون إلى الجودة العالية نظرًا لقوتهم الشرائية”. كما يُشير إلى أن التدريبات التي يقدمها هي الخطوة الأولى في مشروع أكبر، فيضيف قائلاً:“سأستكشف أقصى مدى يمكنني الوصول إليه. و أرى هنا إمكانات كبيرة للنمو”.

في الوقت نفسه الذي يعمل به مارينيو على مشروعه في عمان، يحافظ على مقهاه في زنجبار الذي تديره سيّدة تم تدريبها وتأهيلها على يديه عندما عاش في البلاد الأفريقية. ختاماً و عند الحديث عن اسم المقهى أفاد مارينيو، أنّ “Puzzle” كان دائمًا الاسم الذي أراده لعمله الخاص الذي سيصبح فيه“الرئيس التنفيذي”؛ فبحسب قوله:“Puzzle بالإنجليزية تعني أُحجية، والحياة هي أُحجيةٌ أبديّة نحاول باستمرارٍ حلَّها”.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

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