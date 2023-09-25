برازيلي يقدِّم تدريباً لمُعِدِّي القهوة في سلطنة عُمان

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – بعد نجاحه الكبير في المقهى الذي افتتحه في زنجبار/ تنزانيا بهدف العمل التطوّعي في القضايا المجتمعية، قام رائد الأعمال البرازيلي، ليوناردو مارينيو ( في الصورة أعلاه)، بخطوة استثنائية في حزيران/يونيو، بتأسيسه لشركة في سلطنة عمان. تُقدم هذه الشركة تدريبًا متخصصًا لمُعِدِّي القهوة (الباريستا/Barista)، و استشاراتٍ لأصحاب المقاهي، بالإضافة إلى أنشطة استيراد وتصدير القهوة. و تعتبر هذه، الخطوة الأولى في العالم العربي للمهندس البرازيلي المولود في ميناس جيرايس .
حاليّاً، بالإضافة إلى الدعم الإنساني، يسعى مارينيو إلى توسيع عمله في سلطنة عمان و الدخول بالخبرة والاستثمارات والتدريبات في أسواق الشرق الأوسط الأخرى. حيث يقول:“من الناحية التجارية، فإنّ عُمان هي مكان استراتيجي للغاية للدخول إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وهذه هي رغبتنا”.
قبل أن يستثمر في عالم القهوة، كان مارينيو يعمل في وظيفته كمهندس في البرازيل، و كان هدفه أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة، لكن في عام 2013، رغبته هو و زوجته تايس في العمل كمتطوعين في القضايا الاجتماعية، دفعت الزوجين بعيدًا عن البرازيل. إذ انتقلا إلى جنوب أفريقيا لدراسة اللغة الإنجليزية. و في عام 2014، انتقلا إلى تنزانيا حيثما ارتأيا بأنّ بإمكانهما فتح عمل تجاري خاصّ بهما. كان المقهى استثمارًا يمكنهما القيام به؛ و لهذا بدأ مارينهو في الدراسة والتحضير للعمل في مجال مُنتَج لم يكن يتناوله إلا للبقاء مستيقظًا، على حد تعبيره.
لغرض الدراسة، غادر الزوجان زنجبار وانتقلا مؤقتًا إلى كولورادو سبرينغز في الولايات المتحدة. حيث قام مارينيو، خلال عام 2015، بتلقّي دورات في إدارة المقاهي في إحدى مدارس الأعمال، كما أتمّ تدريبه العملي. بعد ذلك، عاد إلى زنجبار، و أسس المقهى هناك بإسم“Puzzle Coffee Shop”. و مع مرور السنوات في تنزانيا، اختص في هذا المجال حتى حصل على أعلى الشهادات في مجال العمل كباريستا واستخراج القهوة المصفاة (brewing) و عمليات تحميص القهوة (roasting).
شهِدت فترة العمل في المقهى، إقبال عددٍ كبير من الأشخاص من منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما من الكويت والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ممّا أظهر للزوجين أن هناك فرصة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط. و بعد القيام بالعديد من الأبحاث، وقع اختيارهم على سلطنة عمان كوجهة لأعمالهم؛ نظراً لأنّها تشترك بشكل كبير في الثقافة مع زنجبار ولأنها، كما يؤكد مارينيو، تتمتع بتكاليف أقل من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. و بذلك، انتقل مارينيو وزوجته تاييس وابنتاهما (الصّغرى ذات العام و الكبرى ذات السّبعة أعوام)، اللتان وُلدتا في البرازيل، إلى مسقط، عاصمة عُمان، حيث قام مارينيو بافتتاح شركته. من الجدير بالذكر أنّ فتح الشركة في عُمان استغرق ثلاثة أسابيع فقط، في حين أنه احتاج إلى تسعة أشهر في زنجبار. بشأن هذا يقول مارينيو:“البيروقراطية أقلُّ في عمان وهناك تحفيزٌ كبيرٌ للاستثمار الأجنبي”.
يأتي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة من خلال التدريبات التي تقدِّمُها، إذ و بحسب تصريحات المدير، فإنّ سوق الشرق الأوسط تشهد طلبًا كبيرًا جدًا على القهوة الخاصة، كتلك الخالية من الشوائب و التي تتمتع بخصائص حسية استثنائية، فضلاً عن الحاجة الملحّة و المتزايدة لمحترفين قادرين على تقديم خدمة ممتازة في إعداد/استخراج هذه القهوة. يقول مارينيو:“أسعى جاهدًا لاستكشاف الفرص المتاحة في هذه السوق حيث العملاء يتطلعون إلى الجودة العالية نظرًا لقوتهم الشرائية”. كما يُشير إلى أن التدريبات التي يقدمها هي الخطوة الأولى في مشروع أكبر، فيضيف قائلاً:“سأستكشف أقصى مدى يمكنني الوصول إليه. و أرى هنا إمكانات كبيرة للنمو”.
في الوقت نفسه الذي يعمل به مارينيو على مشروعه في عمان، يحافظ على مقهاه في زنجبار الذي تديره سيّدة تم تدريبها وتأهيلها على يديه عندما عاش في البلاد الأفريقية. ختاماً و عند الحديث عن اسم المقهى أفاد مارينيو، أنّ “Puzzle” كان دائمًا الاسم الذي أراده لعمله الخاص الذي سيصبح فيه“الرئيس التنفيذي”؛ فبحسب قوله:“Puzzle بالإنجليزية تعني أُحجية، والحياة هي أُحجيةٌ أبديّة نحاول باستمرارٍ حلَّها”.
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
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