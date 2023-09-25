شركة طيران الإمارات تتعاقد مع طيارين ذوي خبرة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – أعلنت شركة طيران الإمارات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي أنها ستتعاقد مع طيارين ذوي خبرة بطائرة الـ Airbus. وقد دعت الشركة الطيارين للانضمام إلى برنامج Direct Entry Captains وذلك لقيادة أسطول الـ Airbus A380. علماً بأن حملة التوظيف هذه هي حملة عالمية.
حيث يمكن للطيارين المهتمين وعائلاتهم المشاركة في جلسة المعلومات والتي ستتم عبر الانترنت بتاريخ 4 تشرين الأول / أكتوبر في تمام الساعة 13:00 الواحدة بعد الظهر (بتوقيت دبي), ومن ثم المشاركة في التقدم للوظيفة في أيام وأماكن محددة. وللاطلاع على معلومات حول الجلسة يتحتم عليهم التسجيل ومراجعة المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمي للشركة على الانترنت.
إن برنامج Direct Entry Captains مخصص للمهنيين المؤهلين تقنياً والذين أتموا مؤخراً 1000 ساعة من قيادتهم لطائرات fly-by-wire وهي طائرات Airbus ذات الاجسام العريضة, مثل ( A380 – A350 – A340 – A330). ومن ضمن الشروط يجب أن يكون الطيار قد أتمَ 7000 ساعة طيران بطائرات متعددة الركب طائر ومتعددة المحركات.
وتفيد الشركة أن أسطولها الجوي لا يشمل سوى الطائرات ذات الجسم العريض وهي من أحدث الطائرات وأكثرها تطوراً في العالم. ويشمل أسطولها طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777 الشهيرة. وتشمل الوجهات التي تديرها الشركة القارات الست. وتقول الشركة إنها تستثمر في تدريب مُبْتَكَر للطيارين وأن مركزها الجديد لتدريب الطيارين ذو تقنية عالية, حيث تبلغ تكلفته 135 مليون دولار وسيتم افتتاحه في آذار / مارس 2024.
شركة طيران الإمار
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