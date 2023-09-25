شركة طيران الإمارات تتعاقد مع طيارين ذوي خبرة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أعلنت شركة طيران الإمارات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي أنها ستتعاقد مع طيارين ذوي خبرة بطائرة الـ Airbus. وقد دعت الشركة الطيارين للانضمام إلى برنامج Direct Entry Captains وذلك لقيادة أسطول الـ Airbus A380. علماً بأن حملة التوظيف هذه هي حملة عالمية.

حيث يمكن للطيارين المهتمين وعائلاتهم المشاركة في جلسة المعلومات والتي ستتم عبر الانترنت بتاريخ 4 تشرين الأول / أكتوبر في تمام الساعة 13:00 الواحدة بعد الظهر (بتوقيت دبي), ومن ثم المشاركة في التقدم للوظيفة في أيام وأماكن محددة. وللاطلاع على معلومات حول الجلسة يتحتم عليهم التسجيل ومراجعة المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمي للشركة على الانترنت.

إن برنامج Direct Entry Captains مخصص للمهنيين المؤهلين تقنياً والذين أتموا مؤخراً 1000 ساعة من قيادتهم لطائرات fly-by-wire وهي طائرات Airbus ذات الاجسام العريضة, مثل ( A380 – A350 – A340 – A330). ومن ضمن الشروط يجب أن يكون الطيار قد أتمَ 7000 ساعة طيران بطائرات متعددة الركب طائر ومتعددة المحركات.

وتفيد الشركة أن أسطولها الجوي لا يشمل سوى الطائرات ذات الجسم العريض وهي من أحدث الطائرات وأكثرها تطوراً في العالم. ويشمل أسطولها طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777 الشهيرة. وتشمل الوجهات التي تديرها الشركة القارات الست. وتقول الشركة إنها تستثمر في تدريب مُبْتَكَر للطيارين وأن مركزها الجديد لتدريب الطيارين ذو تقنية عالية, حيث تبلغ تكلفته 135 مليون دولار وسيتم افتتاحه في آذار / مارس 2024.

شركة طيران الإمار