البنك الآسيوي للاستثمار يطلق خطة عمل لمواجهة التغير المناخي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي، وتضم خطة العمل المناخية، التي وُضِعت لتوجيه الطموح المناخي لدى البنك خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وكشف اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في دورته الثامنة والتي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية للمرة الأولي في أفريقيا بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن المبادئ المنظمة لما يقدمه البنك من تمويل لمواجهة التغيّرات المناخية مع تحديد محاور العمل الأساسية التي ستوجه استثمارات البنك بهدف دعم الدول الأعضاء.

وتعد وثيقة خطة العمل المناخية بمثابة مؤشر لنوايا الأعضاء وشركاء العمل لدى البنك، كما أنها البوصلة التي يسترشد بها البنك في صياغة الحلول المناخية وتوجيه التمويل اللازم لدعم أنشطة التصدي للتغيّرات المناخية، كما تعد الخطة بمثابة إطار حيوي يمكن تطويره على نحو يبقيه ملائمًا ومؤثرًا في ظل ما نشهده حالياً من تفاقم لتداعيات التغيّر المناخي.

وقال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته:“إن خطة العمل المناخيّة التي أعلن عنها البنك هي انعكاس لمجهوداتنا الطموحة والمتمثلة في حشد رؤوس الأموال والإمكانيات وما لدينا من قدرات تنظيمية نستهدف بها مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى مكافحة التغيّر المناخي.

صورة تذكارية للرئيس المصري عقب افتتاح الدورة الثامنة لاجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وأشار إلى ضرورة التكاتف للحد من وتيرة انبعاث الغازات الدفيئة، مع تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة الموجة القادمة من الظواهر المناخية الشديدة، هذا إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي الذي يتيح لنا الحياة على كوكب الأرض”.

وأوضح أن القارة الآسيوية تحسم المعركة التي شُنّت ضد التغيّر المناخي باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه خطراً متزايداً في ظل المخاطر المناخية، وتحظى آسيا، التي تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بفاعليها الشديدة في التصدي للتحديات المناخية الاستثنائية التي تواجهها بهدف تحقيق استدامة المجتمعات في كافة أنحاء العالم.

وشدد علي أن التحرّك المبكر يتيح فرصة الحد من تصاعد مُنحنى الانبعاثات، ودعم وتمهيد الطريق أمام التحوّل المنصف لتحقيق التنمية منخفضة الكربون مع معالجة القضايا الموروثة التي تعاني منها اقتصادات البلدان متقدمة النمو.

وتقوم خطة العمل المناخية التي أعدها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أربعة مبادئ أساسية وهي الأول: تلبية احتياجات أعضاء البنك المختلفة بشأن تمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي، والثاني اتباع منهج شامل من خلال التركيز على الحلول التي تعمل في الوقت ذاته على تخفيف حدّة التغيّرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التكيف، إضافة إلى تقديم مزايا مشتركة بشأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة باعتبارها حجر الأساس مع دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية.

وتشمل خطة العمل المناخية للبنك الآسيوي، في بندها الثالث حشد رؤوس الأموال والاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل، لدعم المشاريع المناخية، والبند الرابع تيسير الابتكار التكنولوجي وتشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.

وبين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد وضع أهدافًا طموحة، إذ تعهد بتخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025.

وأكد على أن الوثيقة هي إحدى الخطوات المهمة التي يجب علينا اتخاذها معًا في إطار سعينا نحو تحقيق عالم مستدام خالٍ من الفساد المناخي والكوارث الطبيعية الأخرى قدر استطاعتنا.

JADE GAO \ AFP Egyptian Council of Ministers Presidency