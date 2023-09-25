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رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة

9/25/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة.
وفي وقت سابق قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
وذكرت لاغارد: «لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات»، وفق رويترز.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلي به المستهلكون رغم تزايد المخاوف إزاء أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو الركود.

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