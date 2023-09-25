رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة.
وفي وقت سابق قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
وذكرت لاغارد: «لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات»، وفق رويترز.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلي به المستهلكون رغم تزايد المخاوف إزاء أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو الركود.
MENAFN25092023000130011022ID1107140009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.