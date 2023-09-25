Tuesday, 26 September 2023 08:55 GMT

الأسعار تتلقى الدعم من عمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية

9/25/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما الذي يحدد سعر الذهب؟ خلال القسم الأكبر من العقد الماضي كانت الإجابة سهلة: «سعر النقود». فكلما انخفضت أسعار الفائدة، ارتفع سعر الذهب، والعكس صحيح.
ويعد الذهب هو جوهر الملاذات الآمنة للذين لا يثقون في الدولار أو العملات الورقية ـ لذلك بدا من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في عالم يتسم بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والدولار الرخيص. ولكن عندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الذهب، الذي لا يدر أي عائد، أقل جاذبية بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
لكن هذا كله تغير الآن، فمع ارتفاع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية، لم يتراجع الذهب إلا بالكاد. وقفزت العائدات الحقيقية ـ التي تقاس بسندات الخزانة المحمية من التضخم لعشر سنوات ـ مرة أخرى يوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، في حين انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% فقط في نفس اليوم. وفي المرة الأخيرة التي كانت فيها أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة إلى هذا الحد، كان الذهب يتداول بالقرب من نصف هذا السعر.
وقد يكون تفكك العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية بمنزلة نقلة نوعية للمعدن الثمين، ما يجعل المستثمرين يكافحون لحساب «قيمته العادلة» في عالم لا يبدو أن المعادلات القديمة قابلة للتطبيق فيه. كما أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الديناميكية القديمة قد تعيد تأكيد نفسها.
ما الذي يجعل الأسعار مرتفعة؟
يشير المحللون إلى مزيج من عمليات الشراء الشرسة التي تقوم بها البنوك المركزية ـ بقيادة الصين ـ والمستثمرون الذين مازالوا يراهنون على أن التباطؤ الاقتصادي الأميركي سيكون مفيدا للذهب، حتى عندما تقول قواعد اللعبة المعتادة أن الوقت قد حان للبيع.
من جانبه، قال مدير المحفظة في «بيرينبيرغ»، ماركو هوكست: «نماذجنا تشير إلى أن السعر أعلى من قيمته الحقيقية بـ 200 دولار». ومع ذلك، فإن الصندوق المتوازن متعدد الأصول التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 340 مليون دولار والذي يساعد في إدارته، لايزال يحتفظ بحوالي 7% من أصوله في الذهب». «من وجهة نظرنا يبدو المستقبل أكثر جاذبية للذهب».
هناك العديد من النماذج أو الحسابات المختلفة لتقييم القيمة العادلة للذهب ـ كثير من المحللين يصنعون نماذجهم الخاصة ـ ولكن في جوهرها، تعكس معظمها المبادئ الأساسية لمكان تداول السبائك مقارنة بعوائد السندات الأميركية الحقيقية والدولار. في العادة، يقوم مديرو الأموال ببيع معدن الملاذ الآمن مع ارتفاع الدولار وارتفاع الفوائد المدفوعة عن طريق الأصول الآمنة الأخرى مثل السندات والنقد.
لكنهم لم يفعلوا ذلك على النطاق المتوقع، مما أدى إلى خلق «علاوة» كبيرة عما تقوله النماذج المتبعة للشراء والبيع.
الانهيار الكامل
ولكن هناك بعض الدلائل الأولية على أن الطلب السيادي بدأ في التباطؤ، مما يجعل الذهب أكثر عرضة للانكماش. سيكون الأمر الحاسم بالنسبة للتوقعات هو أن يقرر المستثمرون المؤسسون البيع إذا اختبرت الأسعار مستويات منخفضة جديدة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أنه بدلا من الانهيار بالكامل، ثم ـ ببساطة ـ إعادة ضبط علاقة الذهب مع محركاته الرئيسية على قاعدة أعلى.
وقد يسمح ذلك لها بتسجيل رقم قياسي إذا انخفضت العائدات أو الدولار مرة أخرى، وفقا لماركوس غارفي من ماكواري، الذي يتوقع ارتفاع الأسعار إلى 2100 دولار للأوقية العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
صعوبة جذب تدفقات
على الرغم من تداوله بالفعل بعلاوة مرتفعة، ارتفع المعدن إلى مستوى قريب من الرقم القياسي الذي سجله خلال الوباء، لكنه انخفض في النهاية مع انحسار الأزمة وبيع المستثمرين بأسعار أعلى.
لكن هناك آخرين أكثر تشككا في تكرار ذلك، خاصة مع تراجع التهديد بأزمة مصرفية وتقديم السندات عوائد جاذبة لأول مرة منذ سنوات. وبما أن الذهب يبدو باهظ الثمن نسبيا، فقد يجد صعوبة في جذب تدفقات مؤثرة حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال ماركو بيرسيموني، المدير المشارك لصندوق «Pictet Multi Asset Global Opportunities» الذي تبلغ قيمته 6.2 مليارات يورو: «هناك أصول أخرى مثل السندات طويلة الأجل يمكن استخدامها في المحفظة لنفس غرض الذهب، ولكنها تأتي مع حمل». خفض الصندوق مخصصاته للمعدن الثمين إلى النصف خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأضاف بيرسيموني: «في البيئة الحالية، لا يعد الذهب أصلا مقنعا للغاية للتنويع».

MENAFN25092023000130011022ID1107140008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث