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أفضل مدن العالم من حيث وسائل النقل العام باريس في الصدارة

9/25/2023 11:02:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت باريس قائمة أفضل مدن العالم من حيث وسائل النقل العام، وذلك لأن شبكة النقل العام بالعاصمة الفرنسية ليست فقط ميسورة التكلفة، إذ يبلغ متوسط تكلفة تذكرة استخدامها 2.29 دولار فقط، ولكن أيضا نظرا لتوافر العديد من الخيارات للتنقل.
ويستخدم ما يقرب من 70% من السكان في باريس المترو أو الحافلات أو القطارات للذهاب إلى العمل، وذلك وفقا لبيانات «ستاتيستا» عن عام 2022.
ووفقا لمؤشر النقل العام العالمي لعام 2023 الذي أصدره موقع «ويليام راسل»، فإن أغلب شبكات النقل العام التي حصلت على تصنيف مرتفع تقع في أوروبا، ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها تكلفة النقل العام وعدد مسارات المترو والمحطات.
وفي المرتبة الثانية جاءت مدينة ستوكهولم السويدية التي تعد واحدة من أكثر المدن الصديقة للبيئة في أوروبا، وذلك بفضل سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام ووفرة السيارات الكهربائية، ويوجد بها عدد كبير من محطات الحافلات وتدير عددا كبيرا من مركبات النقل العام.
وتعد نيويورك المدينة الأميركية الوحيدة بين قائمة أفضل 10 مدن، وذلك بفضل خطوط المترو العديدة، والعدد الكبير من الدراجات المتوافرة.
وجاء ترتيب أفضل مدن العالم من حيث وسائل النقل العام كالتالي:
1- باريس
2- ستوكهولم
3- هونغ كونغ
4- نيويورك
5- أوسلو
6- بروكسل
7- لندن
8- برلين
9- بيونس آيرس
10 - مدريد

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