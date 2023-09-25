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وكيل وزارة التجارة يبحث سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي مع سلطنة عمان

9/25/2023 11:02:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم سفير سلطنة عُمان الشقيقة د.صالح بن عامر الخروصي، وحضر اللقاء من الجانب العماني سيف بن خميس المعمري المدير العام المساعد المديرية العامة لترويج الاستثمار، ومدين بن مبارك البلوشي رئيس قسم تطوير الصادرات، ووداد الكلباني من قسم ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمستشار شهاب بن سالم الرواس نائب رئيس البعثة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التبادل والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وبحث سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي، كما تم خلال اللقاء مناقشة المحاور الأساسية لإقامة الملتقى الكويتي - العماني للقطاعين العام والخاص، والتوجه لجعل هذا الملتقى بصفة سنوية دورية تعزيزا لعمق العلاقات الكويتية - العُمانية.

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