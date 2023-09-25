وكيل وزارة التجارة يبحث سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي مع سلطنة عمان

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم سفير سلطنة عُمان الشقيقة د.صالح بن عامر الخروصي، وحضر اللقاء من الجانب العماني سيف بن خميس المعمري المدير العام المساعد المديرية العامة لترويج الاستثمار، ومدين بن مبارك البلوشي رئيس قسم تطوير الصادرات، ووداد الكلباني من قسم ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمستشار شهاب بن سالم الرواس نائب رئيس البعثة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التبادل والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وبحث سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي، كما تم خلال اللقاء مناقشة المحاور الأساسية لإقامة الملتقى الكويتي - العماني للقطاعين العام والخاص، والتوجه لجعل هذا الملتقى بصفة سنوية دورية تعزيزا لعمق العلاقات الكويتية - العُمانية.
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