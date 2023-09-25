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بوبيان ينظم ورشة عمل لتعريف الطلبة بأساسيات عمل القطاع المصرفي الكويتي

9/25/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم بنك بوبيان ورشة عمل لمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية المنضمين لبرنامج «لوياك» للتعريف بأهم أساسيات وأطر عمل القطاع المصرفي الكويتي، وذلك ضمن رعايته لبرنامج «فرسان الصناعة» الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية، في إطار سعيه الدائم للاستثمار في الكوادر البشرية الشابة وتطويرها لصقل مهاراتهم تمهيدا لبدء حياتهم المهنية. وقال المتخصص في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيصل الخضر إن رعاية برنامج «فرسان الصناعة» يأتي ضمن جهود البنك لدعم الشباب لاسيما طلبة المرحلة الثانوية وتعريفهم بمتطلبات المرحلة المستقبلية في سوق العمل لتعزيز عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم في القطاع المصرفي.
وأضاف أن البرنامج تضمن استضافة الطلبة المشاركين من خلال ورشة عمل أقيمت في مركز التدريب الرئيسي للبنك قام خلالها مجموعة من الكفاءات والكوادر الوطنية لبوبيان بمناقشة واستعراض أساسيات ومفاهيم العمل المصرفي بوجه عام والتعريف عن قرب بأهم ما يميز منتجات وخدمات البنك المتنوعة لهذه الشريحة وغيرها. كذلك تطرقت ورشة العمل للتعريف بالحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المواضيع المهمة والمختلفة، لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة حماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية إيمانا بدوره في نشر الوعي المالي والثقافة المالية المجتمعية لدى مختلف شرائح عملائه وغيرهم. وأشار إلى أن تنظيم ورشة العمل يتماشى مع توجهات بوبيان لتمكين الشباب وتسخير كل الأدوات اللازمة للنهوض بمهاراتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، مؤكدا أن هذه التوجهات تعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتعكس دور مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الشمول المجتمعي.

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