Tuesday, 26 September 2023 08:54 GMT

حمد الحساوي المصارف تمارس دورا استباقيا لتعديل التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال

9/25/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أكد اتحاد مصارف الكويت حرصه على ممارسة دور استباقي من خلال وضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودفع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى الحكومة إلى تطويرها نحو التطبيق الصحيح بإعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد، د.حمد الحساوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدت صباح أمس، تحت شعار «تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات»، إن الاتحاد عكف منذ تأسيسه على التفاعل مع قضايا الاقتصاد الكويتي، والتوجهات الاستراتيجية للدولة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي والنظام المالي.
وأضاف أن توجهات مجلس إدارة الاتحاد حرصت على ممارسة «مصارف الكويت» دورا استباقيا من خلال وضع رؤية تشريعية تتضمن التعديلات كافة على القوانين المعمول بها حاليا والاقتراحات بقوانين التي تراها البنوك وتصب باتجاه تحسين بيئة الأعمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى الحكومة إلى تطويرها لتصبح (2024-2040) نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
ولفت الحساوي إلى الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه لجنة المستشارين القانونيين في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك من خلال مراجعة شاملة ووافية ودقيقة لكل التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع المصرفي والمالي ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة بالفعل وصياغة التعديلات المطلوبة علاوة على صياغة مشروعات القوانين المقترحة والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال.
وتابع «نتطلع بكل تفاؤل إلى ما ستسفر عنه الحلقة النقاشية من توصيات وتعديلات ومناقشات بشأن بعض التشريعات ونأمل أن يساهم ذلك في أن يكون الاتحاد مبادرا في تقديم مقترحات بقوانين ذات الأهمية للقطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الكويتي عموما». وذكر أن الحلقة النقاشية يشارك فيها ممثلو البنوك الكويتية ونخبة من المستشارين القانونيين بحضور المستشار فواز العنزي بجهوده في رئاسة لجنة المستشارين القانونيين وبتنظيم الحلقة من المستشار د.فايز الكندري ضمن تعاونه الدائم مع الاتحاد.
بدوره، أكد رئيس لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد مصارف الكويت المستشار فواز العنزي وجود تعديلات مقترحة على عدة قوانين، منها قانون الشركات والقانون المدني بما يواكب التطورات العالمية.
وأضاف في تصريح على هامش الحلقة النقاشية أن القوانين الكويتية يتم تعديلها دوريا من خلال مجلس الأمة والجهات المختصة لتحاكي التطورات العالمية عن طريق الأجهزة الذكية وغيرها، مؤكدا أن موضوع التواصل بشكل قانوني لا بد أن يكون من خلال قنوات إلكترونية لم تكن موجودة، كما أن جزءا منها لم يكن له تنظيم قانوني وهذا السبب الكبير والرئيسي لمقترحات تعديل لقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك.
وأكد العنزي حرص الاتحاد على رعاية الحلقة النقاشية ومراجعة بعض القوانين التي لها دور كبير في تطوير التشريعات في الكويت خصوصا أن مقترحات التعديلات جاءت من جهات مختصة مثل البنوك الكويتية التي تشكل جزءا كبيرا من القطاع الخاص الكويتي، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من ممثلي البنوك باتحاد المصارف في صياغة التعديلات المقترحة لتواكب التطورات العالمية الخاصة بالاستخدامات الرقمية التي تتطور بشكل كبير في العالم.

MENAFN25092023000130011022ID1107140001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث