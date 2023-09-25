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KIB يحصد جائزة إطلاق أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت

9/25/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة إطلاق أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت، والتي تعتمد على بصمة العميل للمصادقة على كل أنواع العمليات التي يقوم بإنجازها عبر أجهزة نقاط البيع POS.
وتسلمت إدارة البنك هذه الجائزة الفريدة في فرع KIB الرئيسي، من قبل رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر آرتي ثانكي، وذلك بحضور كل من مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي، ومدير عام إدارة العمليات في البنك، فهد عثمان البدر، ومساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، فيصل الشويرد، ومساعد مدير عام إدارة العمليات ديمة المليفي.
وفي معرض تعقيبها على هذا الحدث المميز، قالت المليفي: يملؤنا الفخر إذ يتم تتويجنا بهذه الجائزة المميزة، ونعتبرها تأكيدا جديدا على ريادة KIB لطرح منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة، بهدف توفير تجربة مصرفية رفيعة المستوى للعملاء، مع الاهتمام الكبير براحتهم وأمانهم المالي، كما أنها ثمرة جهود KIB المتواصلة والتزامه باستراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها.
وأضافت أن بطاقة فيزا البيومترية من KIB تمنح عملاء باقة Black من KIB مزايا أمان إضافية تضمن تمتعهم بالخدمات التي يقدمها لهم البنك، إذ تمكنهم من دفع قيمة مشترياتهم بسهولة معتمدين على بصمة الإصبع، بدلا من إدخال الرقم السري، حيث تعتمد البطاقة على تقنية منصة «Zwipe» المخصصة لهذه الشريحة من العملاء. من جهتها، قالت ثانكي: إننا سعداء بتقديم هذه الجائزة إلى KIB، شريك Visa في مسيرتها الطويلة لتقديم أحدث خدمات ومنتجات الدفع الرقمية المبتكرة في الكويت. كما ان شركة Visa تواصل التزامها بالعمل مع شركاء موثوقين مثل KIB من أجل توفير تجارب دفع أكثر أمانا وسلاسة لحاملي بطاقاتها، إضافة إلى الاستمرار بدعم الطموحات الحكومية المرتبطة بالتجارة الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي التي يواصل تنفيذ مبادراتها وخططها، والتي تتمثل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وتعزيز بنيته التكنولوجية وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة تسهم في جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتناسب أسلوب حياتهم العصري.

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