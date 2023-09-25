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كيو إنترناشونال كونسلتنتس تطلق أكاديمية كيو التعليمية في السعودية

9/25/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة كيو إنترناشونال كونسلتنتس (International Consultants KEO) الإعلان عن إطلاق أكاديمية كيو التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تأهيل حديثي التخرج السعوديين من مهندسين وفنيين وإداريين وتعزيز وتطوير مهاراتهم العملية من خلال برنامج تدريبي متخصص قامت الشركة بإعداده خصوصا لهذا الهدف، وذلك تماشيا مع أهداف المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 لتنمية القدرات البشرية المحلية، ومن منطلق مسؤوليتها كشريك وإحدى الشركات الأساسية العاملة في المجال الهندسي والمساهمة بفخر في التنمية القائمة حاليا في المملكة.
وقد تم إطلاق أكاديمية كيو التعليمية في السابع عشر من سبتمبر لعام 2023، وذلك من خلال قبول 6 مشاركين، 4 مهندسين وفني وإداري حديثي التخرج من الجامعات السعودية، وجميعهم سعوديون، تم اختيارهم بعناية بناء على معايير محددة ومن خلال مقابلات شخصية معهم، وتم البدء بمهام التدريب والتطوير حسب البرنامج المخصص لذلك والذي يعتمد بشكل أساسي على دورات تدريبية مكثفة ومتقدمة في اللغة الإنجليزية والبرامج الحاسوبية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل كل في مجال اختصاصه من خلال خبراء ومهندسي شركة كيو من أصحاب الخبرات الطويلة في مختلف مجالات العمل.
إن برنامج أكاديمية كيو التعليمية يوفر بيئة تعاونية مفتوحة تمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة العملية من خلال العمل على مشاريع حيوية ورائدة تقوم الشركة بتنفيذها في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وهذا يسمح لهم بكسب خبرات في مجالات متنوعة في الهندسة التطبيقية والشؤون الفنية والإدارية بالإضافة إلى إدارة المشاريع وعلاقات العملاء والاتصالات المهنية والقيادة والتواصل والعمل الجماعي. وسيتدرب ويعمل المشاركون ضمن إدارات شركة كيو في مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك التخطيط العمراني وهندسة المباني وهندسة البنى التحتية والعمارة والخدمات البيئية والاستدامة وإدارة المشاريع وإدارة الأعمال والشؤون المالية والحاسب الآلي. تبلغ مدة البرنامج التدريبي في أكاديمية كيو 24 شهرا، يتم تقسيم هذه المدة إلى عدة دورات تدريبية تتراوح مدة كل منها بين 3 و6 أشهر، وعند الانتهاء بنجاح سيحصل المشاركون على شهادات تخرج وفرصة للترقية والعمل ضمن أقسام العمل المختلفة في الشركة.

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