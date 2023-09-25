أودي الكويت تطلق عروضا خاصة بـ العودة إلى المدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عروضها الخاصة بالعودة إلى المدارس، وذلك على سيارات مختارة، وتشمل العروض 0% أرباحا لمدة 5 سنوات بدون مقدم وهدية نقدية بقيمة 1000 دينار بالإضافة إلى ذلك، تتوافر سيارات أودي مع كفالة لمدة 5 سنوات، باقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.
ويسر أودي الكويت تقديم أفضل العروض على سيارات أودي عديدة، منها طرازات الكوبيه والسيدان مثل أودي A3، A4، A5 وA6، بالإضافة إلى سيارات عديدة الاستعمالات مثل أودي Q3، Q5، Q7 وQ8، وبأسعار تبدأ من 14 ألف دينار.
وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة أو الاتصال على 1811118، كما يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.
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