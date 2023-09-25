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أودي الكويت تطلق عروضا خاصة بـ العودة إلى المدارس

9/25/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عروضها الخاصة بالعودة إلى المدارس، وذلك على سيارات مختارة، وتشمل العروض 0% أرباحا لمدة 5 سنوات بدون مقدم وهدية نقدية بقيمة 1000 دينار بالإضافة إلى ذلك، تتوافر سيارات أودي مع كفالة لمدة 5 سنوات، باقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.
ويسر أودي الكويت تقديم أفضل العروض على سيارات أودي عديدة، منها طرازات الكوبيه والسيدان مثل أودي A3، A4، A5 وA6، بالإضافة إلى سيارات عديدة الاستعمالات مثل أودي Q3، Q5، Q7 وQ8، وبأسعار تبدأ من 14 ألف دينار.
وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة أو الاتصال على 1811118، كما يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.

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