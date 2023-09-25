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المركزي يطلق مؤشر مديري المشتريات

9/25/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام بنك الكويت المركزي بإعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات، حيث يسمح المؤشر بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بالسرعة اللازمة، وإخراجها في صورة تقارير دورية في الوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في الكويت.
وقال «المركزي» في بيان صحافي إن إطلاق المؤشر الجديد يأتي في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي، بما يتيح لصانعي السياسات في الدولة والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية ذات الصلة رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحو يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس سليمة.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن نجاح هذه الخطوة ستكون ثمرة عمل مشترك بين كل من بنك الكويت المركزي واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت.
ويجدر التنويه إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يعد واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي، حيث إنه يتسم بالدقة نظرا لتواتره المرتفع «دورية إصداره بشكل شهري»، وعادة ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي مما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم، كما يتم تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكل أفضل، ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ومؤشر بنك الكويت المركزي لمديري المشتريات هو مؤشر يتم استخلاص نتائجه من خلال استبيان يتضمن 9 أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر، وسؤالا مغلقا حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، و4 أسئلة مفتوحة يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة بالكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويقوم المؤشر بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري، ومن المقرر البدء به اعتبارا من أكتوبر 2023 لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023، كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية (لمدة 6 أشهر)، تتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام، على أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.
وختاما يتوجه بنك الكويت المركزي بالشكر إلى كل الشركات المشاركة بالاستبيان، متمنيا تعاونها في تحقيق هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.

MENAFN25092023000130011022ID1107139996

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