سوق سوائل الحفر العالمي سيصل 19 14 مليار دولار بحلول 2033

MENAFN - Al-Anbaa) محمود عيسىذكر تقرير صادر عن ديجيتال جورنال ان حجم سوق سوائل الحفر العالمية ارتفع إلى 10.28 مليارات دولار في عام 2018، مشيرا إلى ان الطلب العالمي على سوائل الحفر ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب 4.4% من عام 2018 إلى عام 2022، كما يتوقع ان يصل إلى نحو 11.58 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه بمعدل سنوي مركب قدره 5.2% ليصل إلى 19.14 مليار دولار بحلول نهاية عام 2033.

واعتبر التقرير النمو المستمر في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والعمليات الإنتاجية في الخارج من العوامل المهمة والأساسية التي تدفع نمو السوق بقوة، ويستعرض التقرير مشهد الطاقة العالمي والتطورات المتوقع ان يشهدها خلال سنوات الدراسة عبر الحلول المبتكرة والاستدامة البيئية، حيث يستعد سوق سوائل الحفر لتحقيق نمو كبير بين عامي 2023 و2033، ليشكل عنصرا حيويا في صناعة استكشاف الطاقة العالمية.

ويتعمق التقرير في تعقيدات هذا السوق الديناميكي، واستكشاف وضعه الحالي، وفرص نموه المستقبلية والعوامل التي تحدد مساره.واستعرض التقرير محركات السوق والنمو الذي يعتمد في الطلب على الطاقة، إذ يستمر الطلب العالمي على الطاقة في دفع أنشطة الاستكشاف والإنتاج وبالتالي استخدام سوائل الحفر وتقنيات الحفر المتقدمة مع الإشارة إلى ان الابتكارات في تكنولوجيا الحفر تتطلب سوائل متخصصة فضلا عن اللوائح البيئية وكيفية الالتزام واستكشاف المياه العميقة والعميقة جدا، لاسيما في ظل الاهتمام المتزايد بعمليات الحفر البحري.