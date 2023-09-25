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شيري تحتل المركز الأول بمعايير الجودة وفقا لـ J D Power لتقييم أداء السيارات الصينية

9/25/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الأبحاث الأميركية J.D. Power الرائدة في مجال رؤى المستهلكين والخدمات الاستشارية والبيانات والتحليلات، عن تتويج العلامة التجارية المتميزة في صناعة السيارات «شيري» على رأس قائمة مصنعي السيارات الصينية من حيث الجودة. هدفت دراسة China Initial Quality Study إلى إجراء تقييم شامل لتجربة ملاك السيارات الصينية يشمل عدة جوانب متعلقة بقياس الجودة، حيث تميزت «شيري» عن العلامات التجارية الصينية المنافسة بنيلها رضا واستحسان ملاك سياراتها مما وضعها في المركز الأول، متقدمة بمركز واحد عن تصنيفها في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، حصلت «Chery Arrizo 5» على التصنيف الأول ضمن فئة السيدان الصغيرة و«Chery Tiggo 4 Pro» على المركز الأول ضمن فئة سيارات الجيب الصغيرة.
هذا التصنيف الرفيع يؤكد التزام «صناعات الغانم» الراسخ في التعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية وتقديم أفضل معايير الجودة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.
وصرحت كارين الحفار، مدير عام أول في «شيري الغانم» قائلة: يؤكد هذا التتويج بالمركز الأول، تعهد «شيري» والتزامها الثابت بتحسين كل مستويات الجودة في أسطول مركباتها، وسعيها المستمر للتطوير والابتكار.
واسترسلت الحفار: وإذ نفخر في «شيري الغانم» بهذا التصنيف، ونؤكد على نهجنا المستمر في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في الكويت سواء في صالات العرض أو في مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
والجدير بالذكر أن دراسة China Initial Quality Study الصادرة من شركة J.D. Power تعد واحدة من أهم الدراسات في قطاع صناعة السيارات على النطاق العالمي. تشمل هذه الدراسة الشاملة 230 طرازا من 48 علامة تجارية مختلفة، وتركز على مشكلات الجودة التي تواجه ملاك السيارات التي تعمل بالوقود خلال أول شهرين إلى ستة أشهر من شراء السيارة. ومن خلال هذه الدراسة، تم طرح 218 سؤالا تشخيصيا يشمل تسع فئات تقييمية، بما في ذلك مظهر السيارة الخارجي، والجودة الداخلية، وتجربة القيادة، وأنظمة التحكم، وأنظمة المعلومات والترفيه، وتكييف الهواء، والمقاعد، ومجموعة نقل الحركة، وأنظمة مساعدة السائق.
وفي السنوات الأخيرة، أثبتت «شيري» جدارتها في جوائز J.D. Power الكبرى، حيث تم تصنيف كل من «Chery Tiggo 7» و«Chery Tiggo 8» في دراسة «2023 لقياس أداء وتنفيذ وتصميم السيارات» ضمن المراكز الأولى في فئتي سيارات SUV الاقتصادية المتوسطة وسيارات SUV المتوسطة.
وتؤكد «شيري» التزامها بقيمها الأربع الأساسية «البيئة والتكنولوجيا والعائلة والرفقة»، والتي تهدف إلى بناء رابط قوي بين العلامة التجارية وملاك السيارات عن طريق توفير منتجات وخدمات بأعلى مستويات الجودة. يذكر أنه وبعد 26 عاما من تطوير منتجاتها وخدماتها، تتواجد «شيري» حاليا في أكثر من 80 دولة، وهناك أكثر من 12 مليون مستخدم لسيارتها حول العالم. كما نفذت «شيري» مجموعة متنوعة من الأنشطة المجتمعية على الصعيد العالمي، تشمل مبادرات صديقة للبيئة خدمات رعاية مجتمعية، وتدريب للكوادر المهنية وغيرها، وهي تتطلع للمضي قدما في تقديم مثل هذه المساهمات الإيجابية من خلال جهود المستمرة وتوفيرها أفضل المنتجات والخدمات لعملائها حول العالم.
كما تبدي «شيري» التزامها الكامل برؤيتها في «تأسيس علامة تجارية متميزة تحتفي بالحرفية المصنعية» واعتبار الجودة نبض حياة «شيري». فهي تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة منتجاتها وتكسب ثقة عملائها من خلال ضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المراحل ومنحهم تجربة قيادة متميزة.
والجدير بالذكر أن بالإمكان التعرف على كل تفاصيل ومعلومات عن سيارات «شيري» المتوافرة في الكويت واختبار قيادتهم عن طريق زيارة معارض سيارات «شيري الغانم» في منطقتي الشويخ والفحيحيل.

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