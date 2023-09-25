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جيه بي مورجان خام برنت قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل بحلول 2026

9/25/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر رئيس أبحاث أسهم الطاقة لدى «جيه بي مورجان» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كريستيان مالك من أن الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت قد يستمر حتى تصل إلى 150 دولارا للبرميل بحلول عام 2026.
وصرح مالك لوكالة «بلومبيرغ» قائلا: ضعوا أحزمة الأمان، محذرا من تخفيضات «أوپيك» للإنتاج ونقص الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط، موضحا: ستكون دورة شديدة التقلب للغاية.
ويتوقع مالك تراوح أسعار خام برنت بين 90 دولارا و110 دولارات في العام المقبل، وأن تشهد المزيد من الصعود في 2025.
وحاليا، يتوقع «جيه بي مورجان» وصول اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2025، وأن ينمو العجز إلى 7.1 ملايين برميل يوميا في 2030 مع استمرار قوة الطلب في مواجهة المعروض المحدود.

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