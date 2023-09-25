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التجاري يشارك في معرض أوتو وورلد

9/25/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيه الدائم لتقديم خدماته وعروضه وخصوماته المميزة، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض اوتو وورلد والذي يقام في أرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر ويستمر لغاية يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، ومن خلال جناح البنك في المعرض يقدم البنك العرض الخاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى عرض فقط في أيام المعرض وهو خصم خاص يصل لغاية 1000 دينار كويتي على جميع السيارات المشاركة.
وبهذه المناسبة، صرحت بدور بوخمسين - رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلة «يحرص البنك التجاري الكويتي دائما على توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، لذلك يشارك التجاري من خلال جناح خاص للبنك في معرض اوتو وورلد، حيث يتم تعريف رواد المعرض بمزايا العروض الخاصة بتمويل السيارات، وأيضا تقديم عرض تمويل خاص لرواد المعرض على جميع السيارات المشاركة فقط في أيام المعرض».
وعلى هامش المعرض، سيحرص البنك التجاري الكويتي كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية، وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.
واختتمت بوخمسين تصريحها مبينة أن موقع البنك التجاري على شبكة الإنترنت وحسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بقروض التجاري والعروض التي يقدمها البنك بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات التي توفر للعملاء منتجات وخدمات ومزايا رائعة وفريدة يمكن للعملاء الاطلاع عليها والاستفادة منها.

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