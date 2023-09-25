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الأهلي يوفر Iphone 15 الجديد في موعد إطلاقه وبسعر أقل

9/25/2023 11:02:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي أحدث عروضه والذي منح من خلاله عملاءه فرصة شراء أجهزة iPhone 15 الجديدة، والحصول على خصم يصل حتى 150 دينارا، وشارك البنك في إطلاق هواتف iPhone15 الجديدة في متجر GAIT للإلكترونيات في مجمع الأفنيوز يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وشكل العرض الذي امتد لفترة محدودة فرصة مثالية لعملاء البنك للحصول على أحدث الهواتف الذكية بأفضل الأسعار.
وبمناسبة طرح العرض الجديد، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن فخرها بالتعاون مع متجر GAIT شريك آبل في الكويت لتقديم هذا العرض المميز للعملاء، قائلة إن هذه المبادرة تعكس التزام البنك المتواصل بتعزيز تجربة عملائه المصرفية ومنحهم مزايا فريدة من نوعها بشكل دائم.
وأضافت «ندرك في البنك الإقبال المتوقع على هواتف iPhone15 الجديدة في الكويت، ونفخر بتقديم هذا العرض المميز لتلبية تطلعات عملائنا الباحثين دائما عن التميز وامتلاك أحدث التقنيات والهواتف الذكية فور توافرها في السوق المحلي».
وشددت على أن البنك الأهلي الكويتي يهدف باستمرار إلى تعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي من خلال إبرام شراكات وتقديم العديد من المزايا الاستثنائية للعملاء وتجاوز التوقعات ومنحهم تجربة مصرفية فريدة من نوعها على جميع المستويات.
ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بطرحها على مدار العام.
ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والـشـركات والـخـدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

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