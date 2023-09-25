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126 3 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية

9/25/2023 11:02:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس مرتفعة بدعم 4 قطاعات.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.36%، وصعد السوق العام بنحو 0.31%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.19% و0.15% على التوالي، عن مستوى يوم الأحد الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات أمس 54.40 مليون دينار، وزعت على 237.75 مليون سهم، بتنفيذ 16.004 صفقة.
وحقق السوق مكاسب سوقية رأسمالية بلغت 126.3 مليون دينار لترتفع القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق إلى 40.57 مليار دينار.
ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها تكنولوجيا بنحو 0.68%، فيما تراجع 7 قطاعات على رأسهم السلع الاستهلاكية بواقع 2.54%.
ومن حيث القيمة فقد استحوذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على سيولة بلغت 6.3 ملايين دينار، تلاه «الوطني» بقيمة 4.6 ملايين دينار، ثم اجيليتي بقيمة 3.4 ملايين دينار، وبنك بوبيان بقيمة 2.5 مليون دينار، وسهم زين بقيمة 2 مليون دينار.

MENAFN25092023000130011022ID1107139990

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