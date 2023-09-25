126 3 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية

(MENAFN
- Al-Anbaa) شريف حمدي
أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس مرتفعة بدعم 4 قطاعات.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.36%، وصعد السوق العام بنحو 0.31%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.19% و0.15% على التوالي، عن مستوى يوم الأحد الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات أمس 54.40 مليون دينار، وزعت على 237.75 مليون سهم، بتنفيذ 16.004 صفقة.
وحقق السوق مكاسب سوقية رأسمالية بلغت 126.3 مليون دينار لترتفع القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق إلى 40.57 مليار دينار.
ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها تكنولوجيا بنحو 0.68%، فيما تراجع 7 قطاعات على رأسهم السلع الاستهلاكية بواقع 2.54%.
ومن حيث القيمة فقد استحوذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على سيولة بلغت 6.3 ملايين دينار، تلاه «الوطني» بقيمة 4.6 ملايين دينار، ثم اجيليتي بقيمة 3.4 ملايين دينار، وبنك بوبيان بقيمة 2.5 مليون دينار، وسهم زين بقيمة 2 مليون دينار.
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