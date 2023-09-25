البترول تكشف عن إستراتيجية 2040 وتحول الطاقة 2050 في 9 أكتوبر المقبل

البترول تكشف عن إستراتيجية 2040 وتحول الطاقة 2050 في 9 أكتوبر المقبل
التاريخ
9/25/2023 11:02:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تنظم مؤسسة البترول الكويتية يوم 9 أكتوبر المقبل، مؤتمر استراتيجية 2040 وتحول الطاقة 2050 تحت شعار «طاقة مستدامة لمستقبل واعد» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وسيتضمن المؤتمر الذي سيعقد في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (قاعة جابر العلي)، عرضا تقديميا حول المشاريع والأهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي خلال السنوات المقبلة.
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