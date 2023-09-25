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البترول تكشف عن إستراتيجية 2040 وتحول الطاقة 2050 في 9 أكتوبر المقبل

9/25/2023 11:02:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنظم مؤسسة البترول الكويتية يوم 9 أكتوبر المقبل، مؤتمر استراتيجية 2040 وتحول الطاقة 2050 تحت شعار «طاقة مستدامة لمستقبل واعد» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وسيتضمن المؤتمر الذي سيعقد في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (قاعة جابر العلي)، عرضا تقديميا حول المشاريع والأهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي خلال السنوات المقبلة.

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