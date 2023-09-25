هل تُسهم الآلية الأممية الجديدة في جلاء مصير المفقودين في سوريا؟

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MENAFN - Swissinfo) English (en) Looking for missing people in Syria: can a new UN body help? (الأصلي)

وكانت منظمات المجتمع المدني داخل سوريا وخارجها قد ساهمت في الضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ هذه الخطوة، إلّا أنَّ قدرتها على إحداث تقدُّم ملموس يظلُّ موضع تساؤل وشكوك.

منذ عام 2011، وصل عدد المفقودين في سوريا جراء الحرب الأهلية إلى 100 ألف شخص على أقل تقدير، ويُحتمل أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير. وسواءَ كان المفقودون في عداد الأحياء أو الأموات، فلإنّ عائلاتهم لن تعرف الرّاحة حتى جلاء مصيرهم.

هذا هو حال ياسمين المشعان التي لا تزال تبحث عن أفراد من أسرتها. وياسمين عضوة ومديرة تواصل في رابطة عائلات قيصررابط خارجي في برلين. وتضمُّ هذه الرابطة عددًا من الأسر التي تسعى إلى الحقيقة بشأن مصير أحبّتها الذين اختفوا قسريًّا في سوريا وتطالب بالعدالة من أجلهم. وتستوحي هذه الرابطة اسمها من ملفات قيصررابط خارجي ، وهي مجموعة تضمُّ عشرات الآلاف من الصور المُسرَّبة التي توثِّق جرائم التعذيب والقتل في معتقلات النظام السوري.

وفي حديث أجرته SWI swissinfo.ch مع ياسمين المشعان روَت هذه الأخيرة بعض تفاصيل قصتها، حيث قالت: "فقدت خمسة أشقَّاء خلال الحراك الثوري السوري الذي تحوَّل إلى نزاع مسلّح. اختفى اثنان منهم؛ أحدهما على يد نظام الأسد، وقد وجدت صورته بين صور قيصر. واُختُطف الآخر على يد أنصار تنظيم الدولة الإسلامية عندما شنُّوا هجومهم على مدينة دير الزور، في عام 2014. ومنذ ذلك الوقت، لم تصلني عنه أية معلومات".

وتضيف المشعان أنَّ أشقاءها الثلاثة الآخرين قتلوا بطلقات قنَّاصين أثناء مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2012.

مبادرة مدنية سورية

رابطة عائلات قيصر هي منظمة شكَّلتها مجموعات للضحايا وعائلاتهم (المجموعات الموقِّعة على ميثاق الحقيقة والعدالةرابط خارجي ). وبدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية مثل التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، طالبت الرابطة الأمم المتحدة بإصدار قرار بإنشاء آلية دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا. وتقول ياسمين المشعان إنَّ مجموعات المجتمع المدني عملت على هذه الفكرة لثلاث سنوات، واستعانت بمجموعات ضغط من أجل كسب الدعم السياسي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت القراررابط خارجي بتأييد 83 دولة واعتراض 11 دولة وامتناع 62 دولة عن التصويت. وبالطبع، صوَّتت الحكومة السورية ضد القرار، وصرَّحت بأن إنشاء مؤسسة جديدة هي "آلية غريبة غامضة معدومة الشروط المرجعية، سيتم استخدامها غطاءً وأداة لممارسة المزيد من الضغوط على سوريا". وصرَّح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أنَّ حكومة بلاده لم تكن طرفًا في المشاورات بشأن القرار.

وينصُّ القرار الأممي على إنشاء "مؤسسة مستقلة تُعنى بالمفقودين في سوريا"، وبموجب القرار "ستعمل المؤسسة الجديدة على ضمان مشاركة وتمثيل عائلات الضحايا والناجين وأسر المفقودين، بما في ذلك المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وستتبع نهجًا يركِّز على الضحايا والناجين". وحثَّ التقريرُ الأمينَ العام للأمم المتحدة على "تحديد اختصاصات المؤسسة المستقلة في غضون 80 يومًا من تاريخ اعتماد القرار، وعلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء هذه المؤسسة"، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

ومنذ اندلاع النزاع السوري، حال الفيتو الروسي دون تدخُّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنعه من اتخاذ إجراء صارم لوقف النزاع ومحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب بإحالة ملف النزاع السوري إلى محكمة العدل الدولية على سبيل المثال. ورغم هذه العرقلة، تمكَّنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من إنشاء "آلية" مقرها جنيف وهي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) لجمع الأدلة على الانتهاكات وحفظها لاستخدامها في المحاكمات التي قد تحدث في المستقبل.

وتمارس الآلية أعمالَها منذ عام 2016 بعد أن تأسست بقرار صادر عن الأمم المتحدة في وقت سابق من العام ذاته. وبموجب صلاحياتها "تساعد الآلية في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاتهم"، وتحديدًا الجرائم التي ارتكبت منذ مارس 2011. ولعلَّ هذه "الآلية" قد قدَّمت بالفعل بعض الأدلة للمدّعين العامين في بلدان بعينها (مثل ألمانيا وهولندا)، ويؤيِّد هذا الاحتمالَ بعضُ القضايا المتعلقة بسوريا التي رُفعت بالاستناد إلى مبدأ "الولاية القضائية العالميةرابط خارجي "، ومن أبرزها القضايا المرفوعة في ألمانيارابط خارجي . ومع ذلك، تظلُّ نتائج أنشطة الآلية غير واضحة حتى الآن.

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

وقال مندوب لكسمبورغ الدائم لدى الأمم المتحدة، في معرض تقديمه مشروع القرار أمام الجمعية العامة، إنّ "المؤسسة المستقلة الجديدة ستعمل على تعزيز التكامل وتجنب الأزدواجية، وستضمن التنسيق والتواصل مع كل الأطراف المشاركين في المبادرة الحالية".

وفي بيانرابط خارجي صدر في اليوم اللاحق لاعتماد القرار، أعربت الفرنسية كاثرين ماركي أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، عن ترحيبها بإنشاء المؤسسة المستقلة الجديدة المعنية بالمفقودين في سوريا. ووصفت هذا التطوُّر بأنه "إنجاز هائل"، مضيفة بأنها على أهبة الاستعداد للتعاون مع المؤسسة الجديدة.

إنجاز هائل أم مناورة لحفظ ماء الوجه؟

مع وجود الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، قد يبدو منطقيًّا أن يطرح السؤال عن دواعي إنشاء كيان جديدرابط خارجي . وتشرح ياسمين المشعان، العضوة في رابطة عائلات قيصر، أنَّ المؤسسة الجديدة هي مبادرة "إنسانية" يشارك فيها المجتمع المدني، ويستند إلى حق عائلات الضحايا في معرفة مصير أحبائهم. وتركِّز على البحث عن المفقودين في سوريا بالتعاون الوثيق مع الضحايا وعائلاتهم. بينما تركِّز الآلية الدولية المحايدة والمستقلة على محاسبة مرتكبي الجرائم من خلال آليات العدالة الجنائية.

أمَّا أنور البنّي، المحامي والناشط السوري في مجال حقوق الإنسان والذي عمل من ألمانيا على قضايا تتعلق بسوريا، فلديه شكوك كثيرة حول إنشاء المؤسسة الجديدة. وفي حديث أجرته معه SWI swissinfo.ch قال "إنَّ الدافع الرئيسي لهذا الإجراء هو حفظ ماء الوجه بعد طول تجاهلهم الصارخ [أي في الأمم المتحدة] لمعاناة الشعب السوري. إنها مجرد محاولة لجعلنا نصدِّق مزاعمهم بأنهم يتخذون إجراءً، بينما هم في الحقيقة لا يحرّكون ساكنًا. إنها محاولة لكسب الوقت أمام تعقيدات الوضع والشلل الذي سبّبه لهم الفيتو الروسي".

وفي رأيه، ستُحجم الحكومة السورية وجميع الأطراف في سوريا عن التعاون، وبالتالي ستجد المؤسسة الجديدة نفسها مكبّلة وعاجزة. ويرى أيضًا أن المؤسسة الجديدة لن تتمكن من ردع النظام السوري الذي سيبذل ما في وسعه للحفاظ على سلطته، إذ أنّ "الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري هي أقوى سلاح في يد النظام. وإذا كفَّ النظام عن اعتقال الأشخاص، فلن يدوم دقيقة واحدة".

ويتابع أنور البنّي حديثه بالقول إنه: "لن تحقق الآلية أي نتائج، تمامًا على غرار الآلية الدولية لجمع الأدلة [الآلية الدولية المستقلة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا]، التي قامت بالفعل بجمع ادلة. ولكن، أية فائدة تحققت من وراء ذلك؟".

وعلى الجانب الإيجابي، يرى أنور البنّي أنَّ الشيء الوحيد الذي ستحققه المؤسسة الجديدة هو رفع مستوى الوعي الدولي بشأن قضية المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا. ولربما ستكون بمثابة مرجع لأعداد وأسماء جميع الضحايا لاستخدامها في التحقيقات المستقبلية، في حال ظهر حل سياسي للأزمة السورية.

وهذا هو أيضًا ما يراه فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي يأمل أن تساعد المؤسسة الجديدة في "إبقاء قضايا المعتقلين والمفقودين على طاولات المداولات السياسية المستقبلية". ويرى أيضًا أن المؤسسة ستبُقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اطلاع متواصل على مستجدات القضية لإبقائها على جدول أعمال المجتمع الدولي.

وقال، في حديث مع SWI swissinfo.ch، "لا يُنتظر من الآلية أن تؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين أو العثور على المفقودين، لا سيَّما إذا رفض النظام السوري وغيره من منتهكي حقوق الإنسان في سوريا أن يتعاملوا معها. وذلك لأنَّ التعامل معها يعني الاعتراف بوجود مفقودين ومعتقلين، وهو ما يُشكِّل إدانة [بتلك الجرائم]".

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وتُشكِّك ياسمين المشعان أيَضًا في نية الحكومة السورية على التعاون. وتقول "نحن أدرى بالنظام، ونعلم أنه لن يقبل. ولكن الأوضاع لا تنفكُّ تتغير يوميًّا في عالم السياسية. ولربما يرفضون اليوم ويقبلون غدًا. ولعلَّ النظام يتغير وتأتي بعده حكومة انتقالية مستعدّة للتعاون".

الخطوة القادمة؟

صرَّحت مصادر في الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري لـ SWI swissinfo.ch أن موقع المؤسسة الجديد لم يتقرر بعد. إلَّا أنَّ مصادرًا في الأمم المتحدة وغيرها قالت إنَّ جنيف تبدو الخيار الأرجح، لا سيَّما لأغراض التعاون مع الأجهزة الأخرى. إذ أنَّ جنيف تحتضن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وكذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا.

ووفقًا لآن ماسجي، التي تعمل في مكتبُ المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت فإنَّ "الأمين العام، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أوكل بمهمة إعداد صلاحيات المؤسسة في غضون 80 يومًا، ولقد بدأنا بالفعل في هذه العملية". وأضافت أن الهدف هو أن تبدأ المؤسسة أعمالَها العام القادم.

وبيّنت ماسجي لـ SWI swissinfo.ch أنَّ الرئيس الذي سيُعيَّن للمؤسسة الجديدة بشأن المفقودين في سوريا هو من سيتولى مهامّ التنسيق.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ريم حسونة

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

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