الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان الكويت في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لأخيه‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬يرحمه‭ ‬الله،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أسرة‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لأمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أسرة‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬مماثلتين‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭. ‬

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