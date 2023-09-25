الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان الكويت في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
أعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح يرحمه الله، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أسرة الصباح الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لأمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أسرة الصباح الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وأخيه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
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