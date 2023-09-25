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البحرين تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك

9/25/2023 7:32:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬قيام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطرفين‭ ‬باقتحام‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬وسط‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬واحترام‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬وفقًا‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬استفزازية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تأجيج‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬وتهديد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬

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