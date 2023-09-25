البحرين تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك

البحرين تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
9/25/2023 7:32:13 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة قيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية إلى التهدئة واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس وفقًا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين وتهديد الأمن والاستقرار.
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