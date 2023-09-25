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البحرين تدين تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا

9/25/2023 7:32:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬لقيام‭ ‬مجموعات‭ ‬متطرفة‭ ‬بتمزيق‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬أمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهاي‭ ‬الهولندية،‭ ‬مجددة‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الاستفزازية‭ ‬البغيضة،‭ ‬كونها‭ ‬تشكل‭ ‬تحريضًا‭ ‬على‭ ‬العداوة‭ ‬والكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وتتناقض‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والثقافات‭.‬‮
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