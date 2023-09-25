البحرين تدين تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا
التاريخ
9/25/2023 7:32:12 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لقيام مجموعات متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية، مجددة دعوتها إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية البغيضة، كونها تشكل تحريضًا على العداوة والكراهية الدينية والعنصرية، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.
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