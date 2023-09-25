سفارة نيبال لدى البحرين تقيم احتفالا بذكرى يوم الدستور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬للسيد‭ ‬تيرثا‭ ‬راج‭ ‬واكلين،‭ ‬سفير‭ ‬نيبال‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لنيبال‭ ‬الصديقة‭ ‬حكومًة‭ ‬وشعبًا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬لعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونيبال،‭ ‬وما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬المتنامية‭ ‬لأفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬عليهما‭ ‬وعلى‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬نيبال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والرخاء‭. ‬

كلمات دالة