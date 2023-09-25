Tuesday, 26 September 2023 05:53 GMT

سفارة نيبال لدى البحرين تقيم احتفالا بذكرى يوم الدستور

9/25/2023 7:32:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬نيبال‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الدستور،‭ ‬والذي‭ ‬حضره‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والسفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬للسيد‭ ‬تيرثا‭ ‬راج‭ ‬واكلين،‭ ‬سفير‭ ‬نيبال‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لنيبال‭ ‬الصديقة‭ ‬حكومًة‭ ‬وشعبًا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬لعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونيبال،‭ ‬وما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬المتنامية‭ ‬لأفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬عليهما‭ ‬وعلى‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬نيبال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والرخاء‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN25092023000055011008ID1107139381

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث