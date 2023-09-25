سفارة نيبال لدى البحرين تقيم احتفالا بذكرى يوم الدستور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت سفارة نيبال لدى مملكة البحرين، حفل استقبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور، والذي حضره أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، والسفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى مملكة البحرين.
وقد أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية للسيد تيرثا راج واكلين، سفير نيبال لدى مملكة البحرين، عن خالص التهاني والتبريكات لنيبال الصديقة حكومًة وشعبًا بهذه المناسبة، مشيدًا بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ونيبال، وما تمتاز به من تقدم ونماء على كل المستويات، مؤكدًا أهمية الارتقاء بهذه العلاقات المتنامية لأفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة عليهما وعلى شعبيهما الصديقين، متمنيًا لحكومة وشعب نيبال المزيد من التقدم والتطور والرخاء.
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