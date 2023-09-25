بلدية الشمالية: حملة توعوية بمختلف اللغات لمنع العبث في حاويات القمامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬مرفقة‭ ‬بلوحات‭ ‬إرشادية‭ ‬بلغات‭ ‬مختلفة‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعنيين‭ ‬تهدف‭ ‬لمنع‭ ‬العبث‭ ‬في‭ ‬حاويات‭ ‬القمامة‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لضبط‭ ‬العبث‭ ‬بحاويات‭ ‬القمامة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬أحد‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬507‭ ‬لملعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬يتبع‭ ‬مركز‭ ‬شباب‭ ‬أبو‭ ‬صيبع‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬العقار‭ ‬المطلوب‭ ‬جار‭ ‬دراسة‭ ‬تخصيصه‭ ‬وتسجيله‭ ‬كحديقة‭ ‬لحاجة‭ ‬المنطقة‭ ‬لها‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬المخصص‭ ‬كحديقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للعقار‭ ‬سيتم‭ ‬الغاؤه‭ ‬لتعارضه‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬أثرية‭ ‬كما‭ ‬وأن‭ ‬مساحة‭ ‬العقار‭ ‬المقترح‭ ‬تبلغ‭ (‬6.083.81‭) ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬تقريبا‭ ‬وهي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬الشباب‭ ‬حسب‭ ‬المعايير‭ ‬التخطيطية‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ (‬9.000‭) ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بشأن‭ ‬موقع‭ ‬لإنشاء‭ ‬مرفأ‭ ‬للصيادين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البديع‭ ‬بمجمع‭ ‬552‭ ‬وكان‭ ‬الرد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬أرضا‭ ‬مقترحة‭ ‬لمرفأ‭ ‬الصيادين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الجزيرة‭ (‬14‭) ‬بالغرب‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استقطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عقار‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬البديع‭ ‬الإسكاني‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمحطة‭ ‬الوقود‭ ‬البحرية‭ ‬بيّنت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬مقترح‭ ‬لتخصيص‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬لاحتياجات‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬ومنها‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬استكمال‭ ‬تسجيل‭ ‬الموقع‭ ‬فور‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬التخطيطية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬حسب‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭.‬

وانتقل‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬بمنطقة‭ ‬البديع‭ ‬للعقار‭ ‬رقم‭ ‬05020744‭ ‬بمجمع‭ ‬553‭ ‬حيث‭ ‬تبّين‭ ‬انه‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهم‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬وإزالة‭ ‬الأعمال‭ ‬المخالفة‭ ‬واستنتج‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬السابقة‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬استئناف‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المخالف‭ ‬بموجب‭ ‬الاستئناف‭ ‬رقم‭ (‬11201601580‭) ‬وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬برفضه‭ ‬إبان‭ ‬العام‭ ‬2016‭. ‬وعليه‭ ‬وحيث‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬عليه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬فتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬قد‭ ‬سقطت‭ ‬بالتقادم‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬الزاوية‭ ‬الجنوبية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المخالفة‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬بتملكها‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬إبان‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2022‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬آلية‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتعديل‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬للوحدات‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالدور‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭ ‬للعضو‭ ‬باسم‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬وفكرة‭ ‬المقترح‭ ‬كالتالي‭:‬

أولا‭: ‬تعديل‭ ‬آلية‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬حسب‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬للانتظار‭ ‬التي‭ ‬يتزايد‭ ‬خلالها‭ ‬عدد‭ ‬الأفراد‭ ‬للأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬ثانياً‭: ‬تعديل‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬للوحدات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وتهدف‭ ‬الفكرة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬التوزيع‭ ‬وتقليل‭ ‬كلفة‭ ‬البناء‭ ‬وتحديد‭ ‬مستوى‭ ‬البناء‭ ‬وتطويره‭ ‬وتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬مبررا‭ ‬فكرته‭ ‬بآلية‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬وفق‭ ‬عدد‭ ‬الأفراد‭ ‬حيث‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاستحقاق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متناسبا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬الغرف‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬منح‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬غرف‭ ‬الى‭ ‬عائلة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أفراد،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يختلف‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬وعدد‭ ‬أفرادها‭ ‬6‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬وحدات‭ ‬البناء‭ ‬بنموذج‭ ‬موحد‭ ‬باستثناء‭ ‬الوحدات‭ ‬المخصصة‭ ‬للفئات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ويقترح‭ ‬أن‭ ‬تتكون‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬رئيسية،‭ ‬وإضافة‭ ‬غرفتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬بمساحة‭ ‬نصف‭ ‬بناء،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬غرفة‭ ‬فوق‭ ‬المطبخ‭ ‬بنصف‭ ‬بناء‭ ‬وبالنهاية‭ ‬سيكون‭ ‬مجموع‭ ‬الغرف‭ ‬6‭ ‬غرف‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭. ‬

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