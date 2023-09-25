الاتحاد النسائي البحريني يُطالب بتوحيد بنود قانون الأسرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





حظي‭ ‬الوسم‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الأسرة‮»‬‭ ‬بتفاعل‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬المشاركون‭ ‬بضرورة‭ ‬توحيد‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬بين‭ ‬الشقين‭ ‬السني‭ ‬والجعفري،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بضرورة‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬حال‭ ‬النساء‭ ‬المتضررات‭ ‬جراء‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬دشن‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬شملت‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭.‬

وقالت‭ ‬الباحثة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬هدى‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬ X ‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬منح‭ ‬المرأة‭ ‬حق‭ ‬الخلع،‭ ‬وهو‭ ‬تشريع‭ ‬إسلامي‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬الرسول‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وحكم‭ ‬وعدل‭ ‬بين‭ ‬المتضررين‭ ‬وأنصفهم،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬للمرأة‭ ‬حق‭ ‬الخلع‭ ‬من‭ ‬زوجها،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬مشددة،‭ ‬مثل‭ ‬إدانته‭ ‬بجريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬إهانته‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها‭.‬

ودعت‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬في‭ ‬تغريدتها‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬المرأة‭ ‬حق‭ ‬الخلع‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شرط‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مبرراتها‭ ‬باستحالة‭ ‬العشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الأبناء‭ ‬وإعمال‭ ‬مبدأ‭ ‬العدل‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬ديننا‭ ‬الحنيف،‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬بحسب‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬إنهاء‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضها‭ ‬للظلم‭ ‬أو‭ ‬الإساءة‭.‬

كما‭ ‬غرّدت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬النسائية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإنسانية‭ ‬صبا‭ ‬العصفور‭ ‬حول‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬خطوة‭ ‬ناجحة‭ ‬ومنصفة‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مستبشرةً‭ ‬بها‭ ‬لإنصاف‭ ‬بقية‭ ‬النساء‭ ‬المتضررات‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬والمنتظرين‭ ‬لإنصافهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬البحريني‭.‬

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الانستغرام‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ألا‭ ‬تضار‭ ‬أو‭ ‬تظلم‭ ‬المرأة‭ ‬أو‭ ‬الأبناء‭ ‬وعموم‭ ‬شركاء‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الزواج‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتهائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬تحت‭ ‬المنشور‭ ‬نفسه‭ ‬بتعديل‭ ‬أغلب‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالزواج‭ ‬وحالات‭ ‬الطلاق‭ ‬والنفقة‭ ‬والحضانة‭ ‬في‭ ‬الشقين‭ ‬السني‭ ‬والجعفري‭ ‬بما‭ ‬ينصف‭ ‬المرأة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الأسرة،‭ ‬وتوحيد‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الشقين‭ ‬السني‭ ‬والجعفري‭ ‬بالأفضلية‭. ‬

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