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رئيس الشورى: الاتحادات والنقابات العمالية تسهم في حماية حقوق العمال

9/25/2023 7:32:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بالأدوار‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬الاتحادات،‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصها‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬جهود‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المخلصة،‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬معاليه‭ ‬أنَّ‭ ‬العطاءات‭ ‬الزاخرة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬تعكس‭ ‬الإسهامات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والشاملة،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أمس،‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬قدَّموا‭ ‬له‭ ‬عرضًا‭ ‬تعريفيًا‭ ‬حول‭ ‬مركز‭ ‬الحر‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬ونبذة‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬الحركة‭ ‬العمالية‭ ‬والنقابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تشهد‭ ‬تطورات‭ ‬متعددة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحهم،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الاتحادات‭ ‬والنقابات‭ ‬العملية،‭ ‬وسعيهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوظيفية‭ ‬لدى‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬نوعية،‭ ‬وأنشطة‭ ‬تعزز‭ ‬الوعي‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشأن‭ ‬العمالي‭ ‬والحقوقي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬معاليه‭ ‬بمبادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬خاص‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬ليكون‭ ‬رافدًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬خبرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬العمال‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬وتوظيفها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬والمهني‭ ‬بجميع‭ ‬المؤسسات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬الثناء‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مشهودة‭ ‬للحركة‭ ‬العمالية‭ ‬والنقابية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬آرائها‭ ‬وتوجهاتها‭ ‬بشأن‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

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