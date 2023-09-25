رئيس هيئة الأركان يشهد افتتاح دورتي الدفاع الوطني والقيادة والأركان المشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالالتقاء‭ ‬بالضباط‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورتي‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬الثالثة،‭ ‬والقيادة‭ ‬والأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬اللتين‭ ‬تعقدان‭ ‬بهذه‭ ‬الكلية‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬العسكرية‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

ورحب‭ ‬بالضباط‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الدورتين،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬لهم‭ ‬خالص‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بالنجاح‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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