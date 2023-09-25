رئيس هيئة الأركان يشهد افتتاح دورتي الدفاع الوطني والقيادة والأركان المشتركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل افتتاح دورتي الدفاع الوطني الثالثة، والقيادة والأركان المشتركة السادسة عشرة المنعقدتين في الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، وذلك صباح أمس، وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة.
بعدها ألقى رئيس هيئة الأركان كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن سعادته بالالتقاء بالضباط المشاركين في دورتي الدفاع الوطني الثالثة، والقيادة والأركان المشتركة السادسة عشرة، اللتين تعقدان بهذه الكلية ضمن المسيرة العسكرية لقوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
ورحب بالضباط المشاركين من القوات المسلحة بالدول الشقيقة في الدورتين، كما نقل لهم خالص تحيات وتقدير القائد العام لقوة دفاع البحرين وتمنياته لهم بالنجاح.
حضر حفل الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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