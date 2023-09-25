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القائد العام يشيد بدور القوة البحرية المشتركة في تأمين حركة الملاحة في الممرات المائية

9/25/2023 7:32:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬علي‭ ‬الصباح‭ ‬مساعد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإقليم،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمساعد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإقليم،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬مهام‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشتركة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬وتأمين‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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