القائد العام يشيد بدور القوة البحرية المشتركة في تأمين حركة الملاحة في الممرات المائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمساعد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإقليم،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬مهام‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشتركة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬وتأمين‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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