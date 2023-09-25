القائد العام يشيد بدور القوة البحرية المشتركة في تأمين حركة الملاحة في الممرات المائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح مساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشؤون الإقليم، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بمساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشؤون الإقليم، واستعرض معه مهام قوة الواجب المشتركة، حيث أشاد بدور هذه القوة البحرية المشتركة للحفاظ على السلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة في الممرات المائية.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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