محافظ الجنوبية يتسلّم رسالتي ماجستير في ((السلامة المرورية)) و((الذكاء الاصطناعي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية النقيب خلود يحيى إبراهيم رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، والباحث عبدالرحمن يحيى إبراهيم، بمناسبة حصولهما على درجة الماجستير.
وخلال اللقاء، تسلم سموه نسخة من رسالة الماجستير من النقيب خلود يحيى إبراهيم تحت عنوان »سلطات الضبط الإداري ودورها في تحقيق السلامة المرورية في التشريع البحريني والمقارن«، ونسخة من رسالة الماجستير من المواطن عبدالرحمن يحيى إبراهيم بعنوان »المسؤولية الجنائية الناشئة عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي«، وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن الخبرة العلمية تسهم في مواكبة المستجدات والمعطيات الأمنية وفق أفضل وأحدث الممارسات والمعايير المتقدمة، مشيداً سموه بعطاء الباحثين نظير جهودهما في الأبحاث الأمنية.
من جانبهما أعرب الباحثان عن جزيل شكرهما وتقديرهما لسمو المحافظ وما يوليه من اهتمام لتعزيز التعاون والتواصل المستمر مع الباحثين من وزارة الداخلية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
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