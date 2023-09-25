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محافظ الجنوبية يتسلّم رسالتي ماجستير في ((السلامة المرورية)) و((الذكاء الاصطناعي))

9/25/2023 7:32:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬المروري‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬والباحث‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يحيى‭ ‬إبراهيم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تسلم‭ ‬سموه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬من‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬إبراهيم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮»‬سلطات‭ ‬الضبط‭ ‬الإداري‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬والمقارن‮«‬،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يحيى‭ ‬إبراهيم‭ ‬بعنوان‭ ‬‮»‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮«‬،‭ ‬وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬الخبرة‭ ‬العلمية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬والمعطيات‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬وأحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بعطاء‭ ‬الباحثين‭ ‬نظير‭ ‬جهودهما‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬الأمنية‭.‬

من‭ ‬جانبهما‭ ‬أعرب‭ ‬الباحثان‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لسمو‭ ‬المحافظ‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

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