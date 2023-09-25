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محافظ المحرق يشيد بحرص الشباب البحريني على مواصلة التحصيل العلمي

9/25/2023 7:32:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬أهمية‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬ومواصلة‭ ‬السعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدراسات‭ ‬والتخصصات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بتحصيلهم‭ ‬العلمي،‭ ‬وتطبيقهم‭ ‬لهذه‭ ‬المعارف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عملهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ،‭ ‬للباحث‭ ‬جاسم‭ ‬أحمد‭ ‬فزيع‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬حيث‭ ‬أهداه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬النفسي‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬المواطنة‭ ‬التنظيمية‮»‬،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الباحث‭ ‬جاسم‭ ‬فزيع‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬استقباله‭ ‬وعلى‭ ‬تشجيعه‭ ‬لطلبة‭ ‬العلم‭ ‬واهتمامه‭ ‬بالدراسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬لهم‭. ‬

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