محافظ المحرق يشيد بحرص الشباب البحريني على مواصلة التحصيل العلمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، أهمية التحصيل العلمي ومواصلة السعي للحصول على أعلى الشهادات الجامعية في مختلف الدراسات والتخصصات، مشيداً بالاهتمام الذي يوليه الشباب البحريني بتحصيلهم العلمي، وتطبيقهم لهذه المعارف في مجال عملهم ليكونوا فاعلين في خدمة الوطن.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، للباحث جاسم أحمد فزيع بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية حيث أهداه نسخة من رسالة الماجستير التي حملت عنوان «تأثير رأس المال النفسي على سلوكيات المواطنة التنظيمية»، مشيدًا بجهود الكوادر الوطنية البحثية التي تسهم في إثراء مصادر المعرفة.
من جانبه أعرب الباحث جاسم فزيع عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على استقباله وعلى تشجيعه لطلبة العلم واهتمامه بالدراسات الأكاديمية وحرصه الدائم على تقديم الدعم والتشجيع لهم.
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