محافظ المحرق يشيد بحرص الشباب البحريني على مواصلة التحصيل العلمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ،‭ ‬للباحث‭ ‬جاسم‭ ‬أحمد‭ ‬فزيع‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬حيث‭ ‬أهداه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬النفسي‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬المواطنة‭ ‬التنظيمية‮»‬،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الباحث‭ ‬جاسم‭ ‬فزيع‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬استقباله‭ ‬وعلى‭ ‬تشجيعه‭ ‬لطلبة‭ ‬العلم‭ ‬واهتمامه‭ ‬بالدراسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬لهم‭. ‬

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