رئيس الأوقاف السنية يؤكد أهمية مد أواصر التعاون مع المجالس البلدية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أهمية‭ ‬مد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لتيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬روافد‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭. ‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بنائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تجاه‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأهالي‭ ‬الدوائر‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومتابعة‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬المواضيع‭ ‬والمقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأعضاء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمساجد‭ ‬وإعمارها‭ ‬وصيانتها‭ ‬ورعايتها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بوبشيت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الجنوبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وإدارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬مقدرا‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭. ‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬وعبدالله‭ ‬راشد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬النجار‭ ‬والسيد‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭.‬

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