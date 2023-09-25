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رئيس الأوقاف السنية يؤكد أهمية مد أواصر التعاون مع المجالس البلدية

9/25/2023 7:32:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بقاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بمقر‭ ‬الإدارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بوبشيت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬جمعة‭ ‬دراج‭ ‬ومبارك‭ ‬بن‭ ‬فرج‭ ‬مبارك‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬دراج‭ ‬وأحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العبدالله‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الشيخ‭ ‬وحسن‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬الدوسري‭ ‬وخالد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬شاجرة‭ ‬ممثلي‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الجهمي‭ ‬أخصائي‭ ‬شؤون‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أهمية‭ ‬مد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لتيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬روافد‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭. ‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بنائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تجاه‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأهالي‭ ‬الدوائر‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومتابعة‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬المواضيع‭ ‬والمقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأعضاء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمساجد‭ ‬وإعمارها‭ ‬وصيانتها‭ ‬ورعايتها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بوبشيت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الجنوبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وإدارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬مقدرا‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭. ‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬وعبدالله‭ ‬راشد‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬النجار‭ ‬والسيد‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭.‬

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