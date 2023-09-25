رئيس الأوقاف السنية يؤكد أهمية مد أواصر التعاون مع المجالس البلدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة عبدالله بن أحمد بوبشيت نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية وأعضاء المجلس البلدي، عبدالله بن صالح جمعة دراج ومبارك بن فرج مبارك ومحمد بن حسين دراج وأحمد بن عبدالله العبدالله وعلي بن عبدالحميد الشيخ وحسن بن صقر الدوسري وخالد بن صالح شاجرة ممثلي المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية ومحمد بن صالح الجهمي أخصائي شؤون المجالس البلدية.
وخلال الاجتماع أكد الشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية أهمية مد أواصر التعاون مع المجالس البلدية لتيسير إجراءات المواضيع المشتركة باعتبارها أحد روافد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد.
وقد رحب رئيس مجلس الأوقاف السنية بنائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية منوها بما يقوم به المجلس من جهود تجاه تحسين الخدمات المقدمة لأهالي الدوائر المختلفة بالمحافظة الجنوبية ومتابعة توفير الخدمات مع الجهات الرسمية بمختلف قطاعاتها.
وخلال الاجتماع استمع إلى المواضيع والمقترحات المقدمة من قبل الأعضاء المتعلقة بدوائر المحافظة الجنوبية والتي كان من أهمها المشاريع المتعلقة بالمساجد وإعمارها وصيانتها ورعايتها.
من جانبه أعرب عبدالله بن أحمد بوبشيت نائب رئيس المجلس البلدي الجنوبي عن شكره وتقديره للجهود المتميزة والتعاون الدائم لرئيس مجلس الأوقاف السنية والمستوى الكبير للتعاون بين المجلس البلدي وإدارة الاوقاف السنية، مقدرا تعاون جميع المعنيين وحرصهم على التواصل والتنسيق مع المجلس البلدي.
حضر الاجتماع كل من يوسف صلاح الدين عضو مجلس الأوقاف السنية وعبدالله راشد وعبدالرحمن النجار والسيد شمس الدين.
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