بايدن يوجه رسالة تحد للصين عبر الاعتراف بدولتين في المحيط الهادئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬اعتراف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رسميا‭ ‬بجزر‭ ‬كوك‭ ‬ونييوي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬أمس،‭ ‬خلال‭ ‬استضافته‭ ‬قادة‭ ‬إقليميين‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭. ‬

وأفاد‭ ‬بايدن‭ ‬بأن‭ ‬واشنطن‭ ‬تعترف‭ ‬بهما‭ ‬كدولتين‭ ‬‮«‬مستقلتين‭ ‬وذات‭ ‬سيادة‮»‬‭ ‬وستقيم‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬معهما،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ‭ ‬حرة‭ ‬ومنفتحة‮»‬‭. ‬

جاء‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬قمة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬جزر‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬18‭ ‬بلدا‭ ‬والذي‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬خلاله‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬سيعلن‭ ‬موقفا‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬حيال‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بايدن‭ ‬بأن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولتين‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تعد‭ ‬عرضة‭ ‬للمخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬سكانهما‭ ‬معا‭ ‬العشرين‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬فإن‭ ‬جزر‭ ‬كوك‭ ‬ونييوي‭ ‬تشكّلان‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الهادئ‭. ‬

ويحظى‭ ‬البلدان‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ارتباط‭ ‬حر‮»‬‭ ‬بنيوزيلندا،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬سياساتهما‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاعية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭ ‬بويلينجتون‭. ‬