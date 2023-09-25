دول الخليج تدين إقدام متطرفين على تمزيق المصحف الشريف في هولندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الرياض - (وكالات الأنباء): أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الست إقدام متطرفين على تمزيق المصحف الشريف في مدينة لاهاي، بهولندا، أمام عدد من السفارات، والذي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.
وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس الذي يتخذ من الرياض مقرا له، في بيان: «على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية»، مؤكدا «أن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف».
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.
وجددت وزارة الخارجية رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها -بأشد العبارات- جرائم تمزيق نُسخٍ من المصحف الشريف، التي ارتكبها متطرِّفون أمام عددٍ من السفارات في لاهاي، في تكرار مُشينٍ واستفزازي لمشاعر المسلمين. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان له يوم الأحد بهذه الممارسات الهمجية النكراء، التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وتنتهك قيم المجتمع الدولي، الذي حذر من مخاطر تلك الممارسات. وجدد التحذير من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لاتخاذ إجراءات فعّالة لمنع هذه الجرائم الشنيعة، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.
وفي الكويت، أدانت الحكومة الكويتية قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان أمس (الاثنين)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أنها تحذر من تكرار مثل هذه
الممارسات النكراء والمشينة، كما أكدت الوزارة مجددا أهمية تعاون كافة الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها وتحبط كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ غايات دولنا في نشر قيم التسامح ونبذ التعصب والعنصرية.
من جانبه، أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان إقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف تكرار مثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وأشارت تقارير إلى أن إدوين فاجنسفيلد، زعيم منظمة «الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب» المعادية للإسلام، قد مزق المصحف الشريف في هولندا يوم السبت الماضي. فخلال احتجاجاته طوال يوم السبت في مدينة لاهاي، مزق فاجنسفيلد نسخا من المصحف أمام سفارات تركيا وباكستان وإندونيسيا.
وكانت الحكومة الهولندية قد دانت تنظيم هذه تظاهرة تمزيق المصحف، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.
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