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دول الخليج تدين إقدام متطرفين على تمزيق المصحف الشريف في هولندا

9/25/2023 7:31:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أدانت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست‭ ‬إقدام‭ ‬متطرفين‭ ‬على‭ ‬تمزيق‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهاي،‭ ‬بهولندا،‭ ‬أمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تأجيج‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬واستفزازهم‭. ‬

وأكد‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬مقرا‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬مجدداً‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬دولية‭ ‬عاجلة‭ ‬وفاعلة‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬التصرفات‭ ‬العدوانية‭ ‬والاستفزازية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬تكررت‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدعوى‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬واضح‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬ونبذ‭ ‬الكراهية‭ ‬والتطرف‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬واستنكار‭ ‬المملكة‭ ‬الشديدين‭ ‬لإقدام‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬على‭ ‬تمزيق‭ ‬نُسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬أمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭.‬

وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬التام‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬البغيضة‭ ‬والمتكررة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبولها‭ ‬بأي‭ ‬مبررات،‭ ‬وهي‭ ‬تحرض‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والإقصاء‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وتتناقض‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الساعية‭ ‬لنشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والاعتدال‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف،‭ ‬وتقوّض‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬الضروري‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭.‬

كما‭ ‬أدانت‭ ‬رابطة‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ -‬بأشد‭ ‬العبارات‭- ‬جرائم‭ ‬تمزيق‭ ‬نُسخٍ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف،‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬متطرِّفون‭ ‬أمام‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬مُشينٍ‭ ‬واستفزازي‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للرابطة،‭ ‬ندد‭ ‬أمينها‭ ‬العام،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬علماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العيسى،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بهذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الهمجية‭ ‬النكراء،‭ ‬التي‭ ‬تخالف‭ ‬كل‭ ‬الأعراف‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدينية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وتنتهك‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭. ‬وجدد‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬الممارسات‭ ‬المحفزة‭ ‬للكراهية،‭ ‬وإثارة‭ ‬المشاعر‭ ‬الدينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعّالة‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬الشنيعة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬سوى‭ ‬أجندات‭ ‬التطرف‭. ‬

وفي‭ ‬الكويت،‭ ‬أدانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬قيام‭ ‬جماعة‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬بتمزيق‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬أمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭. ‬وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬كونا‮»‬،‭ ‬أنها‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه
الممارسات‭ ‬النكراء‭ ‬والمشينة،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬مجددا‭ ‬أهمية‭ ‬تعاون‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬المقدسات‭ ‬الدينية‭ ‬ورموزها‭ ‬وتحبط‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬غايات‭ ‬دولنا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬ونبذ‭ ‬التعصب‭ ‬والعنصرية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أدان‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬ورئيس‭ ‬المرصد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إقدام‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬على‭ ‬تمزيق‭ ‬نُسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬أمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬داعيا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬لوقف‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬الاستفزازية‭ ‬التي‭ ‬تؤجج‭ ‬مشاعر‭ ‬ملايين‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدوين‭ ‬فاجنسفيلد،‭ ‬زعيم‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الوطنيون‭ ‬الأوروبيون‭ ‬ضد‭ ‬أسلمة‭ ‬الغرب‮»‬‭ ‬المعادية‭ ‬للإسلام،‭ ‬قد‭ ‬مزق‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭. ‬فخلال‭ ‬احتجاجاته‭ ‬طوال‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهاي،‭ ‬مزق‭ ‬فاجنسفيلد‭ ‬نسخا‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬أمام‭ ‬سفارات‭ ‬تركيا‭ ‬وباكستان‭ ‬وإندونيسيا‭.‬‮
‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬قد‭ ‬دانت‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬تظاهرة‭ ‬تمزيق‭ ‬المصحف،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬صلاحيات‭ ‬قانونية‭ ‬لمنعها‭. ‬

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