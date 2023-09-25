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السعودية تعلن اعتزامها السماح بتفتيش أكثر صرامة لأنشطتها النووية

9/25/2023 7:31:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيينا‭ -(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬قررت‭ ‬إنهاء‭ ‬الرقابة‭ ‬المحدودة‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬على‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬ضمانات‭ ‬شاملة‭ ‬وهوما‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬الوكالة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬

ولدى‭ ‬السعودية‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬وليد‭ ‬وتريد‭ ‬التوسع‭ ‬لتشمل‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬نقطة‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬حظر‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬

ولم‭ ‬تتضح‭ ‬بعد‭ ‬حدود‭ ‬طموحات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬لكن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يقول‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستطور‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬فعلت‭ ‬إيران‭ ‬ذلك‭. ‬

ولم‭ ‬تبدأ‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬أول‭ ‬مفاعلاتها‭ ‬النووية‭ ‬وتسمح‭ ‬حاليا‭ ‬بمراقبة‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بموجب‭ ‬بروتوكول‭ ‬الكميات‭ ‬الصغيرة‭ (‬إس‭.‬كيو‭.‬بي‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬يعفي‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإخطار‭ ‬والتفتيش‭. ‬

ويطالب‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬رافائيل‭ ‬جروسي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬بموجب‭ ‬بروتوكولات‭ ‬الكميات‭ ‬الصغيرة‭ (‬إس‭.‬كيو‭.‬بي‭) ‬بتعديلها‭ ‬أو‭ ‬إلغائها‭ ‬ويصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬ضعف‮»‬‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭. ‬وتجري‭ ‬الوكالة‭ ‬محادثات‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬باتفاق‭ ‬الضمانات‭ ‬الشاملة‭ (‬سي‭.‬إس‭.‬إيه‭). ‬

وقال‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬متحدثا‭ ‬عبر‭ ‬مترجم‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬اتخذت‭ ‬مؤخرا‭ ‬قرارا‭ ‬بإلغاء‭ ‬بروتوكول‭ ‬الكميات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والتحول‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الضمانات‭ ‬الشاملة‭. ‬

وإذا‭ ‬بدأت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مفاعلاتها‭ ‬النووية،‭ ‬وهو‭ ‬مفاعل‭ ‬بحثي‭ ‬منخفض‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬الاكتمال،‭ ‬فيعني‭ ‬ذلك‭ ‬إلغاء‭ ‬بروتوكول‭ ‬الكميات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والإعفاءات‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬المعتادة‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬البروتوكول‭ ‬نقطة‭ ‬حساسة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬السعي‭ ‬لامتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬لكنها‭ ‬تخصب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بدرجة‭ ‬نقاء‭ ‬عالية‭ ‬تقول‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مبرر‭ ‬مقبول‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الاستخدامات‭ ‬المدنية‭. ‬

ولم‭ ‬يفصح‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المملكة‭ ‬تعتزم‭ ‬بالإضافة‭ ‬للعمل‭ ‬باتفاق‭ ‬الضمانات‭ ‬الشاملة‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬البروتوكول‭ ‬الإضافي‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬مثل‭ ‬التفتيش‭ ‬المفاجئ‭. ‬

وطبقت‭ ‬إيران‭ ‬البروتوكول‭ ‬الإضافي‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬عالمية‭ ‬لكنها‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انسحب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭.‬

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