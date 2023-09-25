القبض على رئيس بلدية درنة ومسؤولين آخرين بعد كارثة الفيضانات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طرابلس‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أمرًا‭ ‬بتوقيف‭ ‬ثمانية‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭.

‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬بشبهة‭ ‬سوء‭ ‬الإدارة‭ ‬والإهمال،‭ ‬وهم‭ ‬ممن‭ ‬يعملون‭ ‬حاليا‭ ‬أو‭ ‬عملوا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬وإدارة‭ ‬السدود‭. ‬وممن‭ ‬شملهم‭ ‬أمر‭ ‬التوقيف‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬درنة‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬الغيثي،‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬مع‭ ‬سائر‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بعد‭ ‬الكارثة‭. ‬

واعتبر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يدفعوا‭ ‬عنهم‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬إساءة‭ ‬إدارة‭ ‬المهمات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم،‭ ‬وإسهام‭ ‬أخطائهم‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬فقد‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضان،‭ ‬وإهمالهم‭ ‬اتخاذ‭ ‬وسائل‭ ‬الحيطة‭ ‬من‭ ‬الكوارث،‭ ‬وتسبّبهم‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬اقتصادية‭ ‬لحقت‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برئيس‭ ‬البلدية،‭ ‬قال‭ ‬البيان‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يستحضر‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬عنه‭ ‬واقع‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬سلطة‭ ‬وظيفته،‭ ‬وانحرافه‭ ‬عن‭ ‬موجبات‭ ‬ولاية‭ ‬إدارة‭ ‬الأموال‭ ‬المخصَّصة‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬وتنميتها‮»‬‭. ‬

خلفت‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3800‭ ‬قتيل،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬سلطات‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭.

‬

ضرب‭ ‬الإعصار‭ ‬خصوصا‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬سدين‭ ‬والتسبب‭ ‬بفيضانات‭ ‬جرفت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬طريقها‭. ‬

وتسببت‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬إحصاء‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭. ‬

بعد‭ ‬فتح‭ ‬التحقيق،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬الصديق‭ ‬الصور‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬إن‭ ‬تشققات‭ ‬ظهرت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬في‭ ‬سدين‭ ‬انهارا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬المباغتة‭ ‬بعدما‭ ‬ضربت‭ ‬عاصفة‭ ‬الإعصار‭ ‬بقوة‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭.

‬

وفي‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تظاهر‭ ‬سكان‭ ‬درنة‭ ‬مطالبين‭ ‬بمحاسبة‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬حمّلوها‭ ‬مسؤولية‭ ‬تداعيات‭ ‬الفيضانات‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬بدأت‭ ‬شركة‭ ‬تركية‭ ‬بأعمال‭ ‬لإصلاح‭ ‬السدين‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تعليقها‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬عندما‭ ‬اندلعت‭ ‬الثورة‭ ‬الليبية‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬ولم‭ ‬يُستأنف‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬16سبتمبر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬سيتعامل‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.

‬

أول‭ ‬ما‭ ‬انهار‭ ‬جراء‭ ‬الكارثة‭ ‬هو‭ ‬سد‭ ‬أبو‭ ‬منصور‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬درنة‭ ‬ويحوي‭ ‬خزانه‭ ‬22 , 5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ (‬حوالي‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭) ‬من‭ ‬المياه‭.

‬ثم‭ ‬حطمت‭ ‬الفيضانات‭ ‬السد‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬سعته‭ ‬1 , 5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭.

‬

واجتاحت‭ ‬السيول‭ ‬الجارفة‭ ‬المحملة‭ ‬بالحطام‭ ‬الوادي‭ ‬الجاف‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬شطري‭ ‬المدينة‭.

‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬السدين‭ ‬اللذين‭ ‬شيدتهما‭ ‬شركة‭ ‬يوغوسلافية‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬تجميع‭ ‬المياه‭ ‬وإنما‭ ‬حماية‭ ‬درنة‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭. ‬بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬النظام،‭ ‬تم‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لإصلاح‭ ‬السدين،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تبادر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬الأعمال،‭ ‬بحسب‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭. ‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عن‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬الليبي،‭ ‬انتقد‭ ‬المسؤولون‭ ‬‮«‬المماطلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬أعمال‭ ‬الإصلاح‭ ‬في‭ ‬السدين‭.‬

وفي‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬حذر‭ ‬المهندس‭ ‬والأكاديمي‭ ‬عبد‭ ‬الونيس‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كارثة‮»‬‭ ‬تهدد‭ ‬درنة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تباشر‭ ‬السلطات‭ ‬بصيانة‭ ‬السدين‭.

‬