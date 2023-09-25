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الخارجية الروسية: أرمينيا ترتكب ((خطأ كبيرًا)) عبر محاولتها ((تدمير)) العلاقات

9/25/2023 7:31:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو،‭ ‬يريفان‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭) -‬اتّهمت‭ ‬موسكو‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أرمينيا‭ ‬بالسعي‭ ‬لقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بعدما‭ ‬اتّهمت‭ ‬يريفان‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬هجوم‭ ‬عسكري‭ ‬أذربيجاني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬في‭ ‬يريفان‭ ‬ترتكب‭ ‬خطأ‭ ‬كبيرا‭ ‬عبر‭ ‬محاولتها‭ ‬المتعمدة‭ ‬تدمير‭ ‬العلاقات‭ ‬متعددة‭ ‬الأوجه‭ ‬والعائدة‭ ‬إلى‭ ‬قرون‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وجعل‭ ‬البلاد‭ ‬رهينة‭ ‬لألاعيب‭ ‬الغرب‭ ‬الجيوسياسية‮»‬‭. ‬

انتقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬موسكو‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬لرفضها‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بموافقة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬أرمينيا‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬سلاحهم‭. ‬وقال‭ ‬باشينيان‭ ‬إن‭ ‬تحالفات‭ ‬أرمينيا‭ ‬الخارجية‭ ‬القائمة‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬فعالة‮»‬‭ ‬و‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬موسكو‭ ‬أن‭ ‬تصريح‭ ‬باشينيان‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬للتنصل‭ ‬من‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الإخفاقات‭ ‬في‭ ‬السياستين‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‮»‬‭. ‬ورعت‭ ‬روسيا‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬ونشرت‭ ‬آلاف‭ ‬عناصر‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬لطالما‭.. ‬احترمت‭ ‬وضع‭ ‬أرمينيا‭ ‬كدولة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬يريفان‭ ‬‮«‬فضّلت‭.. ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وأذربيجان‮»‬‭. ‬وارمينيا‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬معاهدة‭ ‬الأمن‭ ‬الجماعي‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬روسيا‭ ‬وتضم‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭. ‬

وتتعهّد‭ ‬المجموعة‭ ‬حماية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬فيها‭ ‬حال‭ ‬تعرّض‭ ‬أي‭ ‬منها‭
‬لهجوم‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬دخل‭ ‬آلاف‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬رغم‭ ‬الوعد‭ ‬الذي‭ ‬كرّره‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬بأنّ‭ ‬حقوق‭ ‬الأرمن‭ ‬الذين‭ ‬سيبقون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬عليه‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬مضمونة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬علييف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬ناخيتشيفان،‭ ‬ان‭ ‬الجيب‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬أرمينيا‭ ‬وإيران‭ ‬والذي‭ ‬ألحق‭ ‬بأذربيجان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1923‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متصلاً‭ ‬جغرافيا‭ ‬بها،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سكان‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انتمائهم‭ ‬الإتني،‭ ‬هم‭ ‬مواطنون‭ ‬أذربيجانيون‭. ‬وستضمن‭ ‬الدولة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬حقوقهم‮»‬‭.
‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تمسك‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيد‭ ‬السلام‭ ‬الممدودة‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

وتحمل‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬التركية،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬القوقاز،‭ ‬قيمة‭ ‬رمزية‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬الخاطف‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الجنود‭ ‬الأذربيجانيون‭ ‬على‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬السكانية‭ ‬من‭ ‬الأرمن،‭ ‬والتي‭ ‬تمّ‭ ‬ضمّها‭ ‬إلى‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1921‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬السوفياتية‭. ‬

وفيما‭ ‬يواجه‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬باللوم‭ ‬وإن‭ ‬ضمناً‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬لعدم‭ ‬دعمها‭ ‬أرمينيا‭ ‬بعد‭ ‬انتصار‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬على‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وأمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬رفض‭ ‬الكرملين‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬الناطق‭ ‬باسمه‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬تصريحات‭ ‬باشينيان،‭ ‬قائلًا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نرفض‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬كل‭ ‬المحاولات‭ ‬لتحميل‭ ‬المسؤولية‭ ‬للجانب‭ ‬الروسي‭ ‬وقوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ (‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭) ‬التي‭ ‬تتصرف‭ ‬ببسالة‮»‬‭ ‬رافضًا‭ ‬أي‭ ‬‮«‬مآخذ‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬اتهامها‭ ‬بالتقصير‭. ‬

ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬ممثلين‭ ‬كباراً‭ ‬عن‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬الجمهوريتين‭ ‬السوفياتيتين‭ ‬السابقتين‭ ‬اللتين‭ ‬اشتبكتا‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1988‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1994‭ (‬30‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭) ‬وفي‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬2020‭ (‬6500‭ ‬قتيل‭). ‬

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