Tuesday, 26 September 2023 05:52 GMT

هجوم روسي كبير على أوديسا.. وأوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

9/25/2023 7:31:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - ‬كييف‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬تتواصل‭ ‬حرب‭ ‬المسيرات‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا،‭ ‬مستهدفة‭ ‬المنشآت‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬تدمير‭ ‬8‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬روسي‭ ‬محلي‭ ‬عن‭ ‬إسقاط‭ ‬مسيرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مقاطعة
بريانسك
الروسية،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬هاجمت‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬بواسطة‭ ‬19‭ ‬مسيرة‭ ‬و14‭ ‬صاروخا‭.‬

أعلنت
وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬إسقاط‭ ‬8‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‮
‬البحر‭ ‬الأسود
وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم
ومقاطعتي‭ ‬كورسك‭ ‬وبريانسك‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬امس‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬منظومات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬دمرت‭ ‬4‮
‬مسيرات‭ ‬أوكرانية
الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬فوق‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وفوق‭ ‬جمهورية‭ ‬القرم‭ .‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة
كورسك
الروسية‭ ‬رومان‭ ‬ستاروفويت،‭
‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬هجوما‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بعدة‭ ‬منازل‭ ‬ومبنى‭ ‬إداري‭. ‬ولفت‭ ‬الحاكم‭ ‬رومان‭ ‬ستاروفويت،‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬سقف‭ ‬مبنى‭ ‬إداري‭ ‬تضرر‭ ‬أيضا‭. ‬وأكد‭ ‬الحاكم‭ ‬الروسي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬إصابات‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭.‬

وخلال‭ ‬الليل،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬أن
منظومات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية
أسقطت‭ ‬طائرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬مسيرة‭ ‬فوق‭ ‬مقاطعات‭ ‬كورسك،‭ ‬تولا،‭ ‬بريانسك‭. ‬وتكثف
أوكرانيا‭ ‬هجماتها
على‭ ‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقاطعات‭ ‬روسيا،‭ ‬وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

كما‭ ‬تحاول‭ ‬كييف‭ ‬مهاجمة
السفن‭ ‬الحربية‭ ‬الروسية
وكذلك‭ ‬المدنية،‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬باستخدام‭ ‬زوارق‭ ‬مسيرة‭ ‬مفخخة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهاجمة‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬للأغراض‭ ‬المدنية‭ ‬فقط‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭
‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬الجمعة‭
‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مقرّ‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬سيباستوبول‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬

وقالت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬‮«‬قُتل‭ ‬34‭ ‬ضابطًا‭ ‬بينهم‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أُصيب‭ ‬105‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬المحتلّين‭. ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المقرّ‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬إصلاحها‮»‬‭. ‬لم‭ ‬تتمكّن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تصرّح‭ ‬موسكو‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬عن‭ ‬خسائرها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬شملت‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبارًا‭. ‬

الجمعة‭ ‬الماضية،‭ ‬لفتت‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عسكريًا‭ ‬واحدًا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارًا‭ ‬كبيرة‭ ‬بمقر‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬صدّ‭ ‬الضربات‭ ‬المنتظمة‭ ‬على‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وتعتبرها‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬نقطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭. ‬وتعهّدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬استعادة‭ ‬كافة‭ ‬أراضيها‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬موسكو،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭
‬امس‭ ‬الإثنين‭ ‬تسلم‭ ‬بلاده‭ ‬دبابات‭ ‬أبرامز‭ ‬الأميركية‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬جيدة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬موسم‭ ‬البرد‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬‮«‬ابرامز‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ونعدها‭ ‬لتعزيز‭ ‬ألويتنا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬عدد‭ ‬الدبابات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬التي‭ ‬تسلّمتها‭ ‬بلاده‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ممتن‭ ‬للحلفاء‭ ‬لوفائهم‭ ‬بالوعود‮»‬‭. ‬ووعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسليم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬31‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أبرامز،‭ ‬مزودة‭ ‬بذخائر‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬بعيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭.‬

MENAFN25092023000055011008ID1107139365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث