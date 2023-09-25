هجوم روسي كبير على أوديسا.. وأوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
موسكو - كييف (وكالات الأنباء): تتواصل حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا، مستهدفة المنشآت الحيوية في مدن البلدين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح امس الاثنين، تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
كما أعلن حاكم روسي محلي عن إسقاط مسيرات أوكرانية أخرى في مقاطعة
بريانسك
الروسية، فيما أعلنت أوكرانيا أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا بواسطة 19 مسيرة و14 صاروخا.
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق
البحر الأسود
وشبه جزيرة القرم
ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من صباح امس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي دمرت 4
مسيرات أوكرانية
الليلة الماضية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق جمهورية القرم .وقال حاكم منطقة
كورسك
الروسية رومان ستاروفويت،
الاثنين، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضرارا بعدة منازل ومبنى إداري. ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضا. وأكد الحاكم الروسي أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.
وخلال الليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن
منظومات الدفاع الجوي الروسية
أسقطت طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك، تولا، بريانسك. وتكثف
أوكرانيا هجماتها
على منشآت مدنية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة
السفن الحربية الروسية
وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
من جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني
امس الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة
الماضية على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.
وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تليجرام «قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود» بعد ضربة صاروخية. وأضافت «أُصيب 105 آخرون من المحتلّين. الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها». لم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه المعلومات، فيما لا تصرّح موسكو بشكل شبه تام عن خسائرها في أوكرانيا حتى لو شملت مسؤولين كبارًا.
الجمعة الماضية، لفتت روسيا إلى أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.
ويعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 وتعتبرها قوات موسكو نقطة استراتيجية مهمة. وتعهّدت أوكرانيا استعادة كافة أراضيها التي تحتلها موسكو، بما فيها شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
امس الإثنين تسلم بلاده دبابات أبرامز الأميركية معتبراً أنها «أخبار جيدة»، بينما يسعى الجيش الأوكراني إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم البرد. وقال زيلينسكي في بيان على تليجرام «ابرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا»، من دون أن يحدد عدد الدبابات من هذا الطراز التي تسلّمتها بلاده. وأكد الرئيس الأوكراني أنه «ممتن للحلفاء لوفائهم بالوعود». ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملم.
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