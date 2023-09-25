هجوم روسي كبير على أوديسا.. وأوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - ‬كييف‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬تتواصل‭ ‬حرب‭ ‬المسيرات‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا،‭ ‬مستهدفة‭ ‬المنشآت‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬تدمير‭ ‬8‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬روسي‭ ‬محلي‭ ‬عن‭ ‬إسقاط‭ ‬مسيرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مقاطعة

بريانسك

الروسية،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬هاجمت‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬بواسطة‭ ‬19‭ ‬مسيرة‭ ‬و14‭ ‬صاروخا‭.‬

أعلنت

وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬إسقاط‭ ‬8‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‮

‬البحر‭ ‬الأسود

وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم

ومقاطعتي‭ ‬كورسك‭ ‬وبريانسك‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬امس‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬منظومات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬دمرت‭ ‬4‮

‬مسيرات‭ ‬أوكرانية

الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬فوق‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وفوق‭ ‬جمهورية‭ ‬القرم‭ .‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة

كورسك

الروسية‭ ‬رومان‭ ‬ستاروفويت،‭

‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬هجوما‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بعدة‭ ‬منازل‭ ‬ومبنى‭ ‬إداري‭. ‬ولفت‭ ‬الحاكم‭ ‬رومان‭ ‬ستاروفويت،‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬سقف‭ ‬مبنى‭ ‬إداري‭ ‬تضرر‭ ‬أيضا‭. ‬وأكد‭ ‬الحاكم‭ ‬الروسي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬إصابات‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭.‬

وخلال‭ ‬الليل،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬أن

منظومات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية

أسقطت‭ ‬طائرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬مسيرة‭ ‬فوق‭ ‬مقاطعات‭ ‬كورسك،‭ ‬تولا،‭ ‬بريانسك‭. ‬وتكثف

أوكرانيا‭ ‬هجماتها

على‭ ‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقاطعات‭ ‬روسيا،‭ ‬وشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

كما‭ ‬تحاول‭ ‬كييف‭ ‬مهاجمة

السفن‭ ‬الحربية‭ ‬الروسية

وكذلك‭ ‬المدنية،‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬باستخدام‭ ‬زوارق‭ ‬مسيرة‭ ‬مفخخة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهاجمة‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬للأغراض‭ ‬المدنية‭ ‬فقط‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭

‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬الجمعة‭

‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مقرّ‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬سيباستوبول‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬

وقالت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬‮«‬قُتل‭ ‬34‭ ‬ضابطًا‭ ‬بينهم‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أُصيب‭ ‬105‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬المحتلّين‭. ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المقرّ‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬إصلاحها‮»‬‭. ‬لم‭ ‬تتمكّن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تصرّح‭ ‬موسكو‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬عن‭ ‬خسائرها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬شملت‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبارًا‭. ‬

الجمعة‭ ‬الماضية،‭ ‬لفتت‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عسكريًا‭ ‬واحدًا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارًا‭ ‬كبيرة‭ ‬بمقر‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬صدّ‭ ‬الضربات‭ ‬المنتظمة‭ ‬على‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وتعتبرها‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬نقطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭. ‬وتعهّدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬استعادة‭ ‬كافة‭ ‬أراضيها‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬موسكو،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭

‬امس‭ ‬الإثنين‭ ‬تسلم‭ ‬بلاده‭ ‬دبابات‭ ‬أبرامز‭ ‬الأميركية‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬جيدة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬موسم‭ ‬البرد‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬‮«‬ابرامز‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ونعدها‭ ‬لتعزيز‭ ‬ألويتنا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬عدد‭ ‬الدبابات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬التي‭ ‬تسلّمتها‭ ‬بلاده‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ممتن‭ ‬للحلفاء‭ ‬لوفائهم‭ ‬بالوعود‮»‬‭. ‬ووعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسليم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬31‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أبرامز،‭ ‬مزودة‭ ‬بذخائر‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬بعيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭.‬