20 أكتوبر السوبر المصري السلاوي في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬موعد‭ ‬المباراة‭ ‬المنتظرة‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والمصري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري،‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬واستضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الجماهيري،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية‭ ‬المهندس‭ ‬شريف‭ ‬أحمد‭ ‬العريان،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مجدي‭ ‬أبو‭ ‬فريخة‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيرياَ‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويحظى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬بشعبية‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬وأكبر‭ ‬الأندية‭.‬