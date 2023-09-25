20 أكتوبر السوبر المصري السلاوي في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
حدد الاتحاد البحريني لكرة السلة بعد التنسيق مع الاتحاد المصري موعد المباراة المنتظرة لكأس السوبر المصري التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث ستقام في 20 أكتوبر القادم على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
يذكر أن مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها بين اللجنة الأولمبية البحرينية الاتحادين البحريني والمصري في العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة مملكة البحرين نهائي كأس السوبر المصري، جاءت في إطار حرص اللجنة الأولمبية البحرينية على التطوير واستضافة الأحداث الرياضية ذات الطابع الجماهيري، وذلك بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومن جانب اللجنة الأولمبية المصرية المهندس شريف أحمد العريان، ومن جانب الاتحاد المصري رئيس مجلس الإدارة مجدي أبو فريخة ومن جانب الاتحاد البحريني لكرة السلة وليد العلوي.
ومن المتوقع ان تشهد المواجهة حضورا جماهيرياَ غفيرا من محبي كرة السلة، بالإضافة إلى حضور أبناء الجالية المصرية في البحرين، ويحظى الفريقان في مصر والعالم العربي بشعبية جماهيرية كبيرة، وهما من أعرق وأكبر الأندية.
MENAFN25092023000055011008ID1107139364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.