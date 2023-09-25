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الاستعدادات متواضعة وخروج بعض اللاعبين مؤثرهاني علم: طموحنا لن يتبدل.. السداسي والمربع الذهبي

9/25/2023 7:31:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬ان‭ ‬الطموح‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬وأضاف‭: ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬ونواجهها‭ ‬حاليا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬والتطلع‭ ‬الى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقود‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ويساعده‭ ‬محمد‭ ‬نجف،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬موجود‭ ‬ولكن‭ ‬التغيرات‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬الاستعدادات‭ ‬متواضعة‭ ‬والفريق‭ ‬بدأ‭ ‬الإعداد‭ ‬متأخرا،‭ ‬وهناك‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬اللاعبين‭ ‬بخروج‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬ودخول‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬مؤثر‭ ‬ولكن‭ ‬نحاول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬والمباريات‭ ‬الودية‭ ‬وكذلك‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬سنخوضها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ان‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬قبيل‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭.‬

وذكر‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬بعض‭ ‬الاصابات‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬نأمل‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬وتكتمل‭ ‬الصفوف،‭ ‬وعن‭ ‬الاستقطابات‭ ‬الجديدة‭ ‬أكد‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬ان‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الفريق‭ ‬والى‭ ‬جانبهم‭ ‬النجوم‭ ‬السابقون‭ ‬ولاعبو‭ ‬النادي‭ ‬الشباب،‭ ‬واضاف‭: ‬اللاعبون‭ ‬لديهم‭ ‬رغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬ونسعى‭ ‬الى‭ ‬توظيفهم‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬داخل‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬مر‭ ‬بحالة‭ ‬ارباك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تجميد‭ ‬نشاط‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وبعدها‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬وأعلن‭ ‬المشاركة،‭ ‬وبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الاعداد‭ ‬متأخرا‭ ‬بعد‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬اجراء‭ ‬التعاقدات‭ ‬مع‭ ‬المدربين‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وقد‭ ‬خسر‭ ‬جهود‭ ‬لاعبين‭ ‬مهمين‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬وفضل‭ ‬الله‭ ‬عباس،‭ ‬لكن‭ ‬النجمة‭ ‬عوض‭ ‬النقص‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مثل‭ ‬مهيد‭ ‬أمير‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عون‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬غالي،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬نجح‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬نجمه‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬والى‭ ‬جانبه‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭).‬

وكشف‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬ان‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬ولذلك‭ ‬ستكون‭ ‬الفروقات‭ ‬الفنية‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عد‭ ‬التكافؤ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المحترفين،‭ ‬واضاف‭: ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬نفكر‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬اجنبي‭ ‬واحد‭ ‬بحسب‭ ‬الميزانية‭ ‬المتاحة‭ ‬ونأمل‭ ‬ان‭ ‬نجد‭ ‬الدعم‭ ‬لتوفير‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬الثاني،‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهاز‭ ‬السلة‭ ‬وادارة‭ ‬النادي‭.‬

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