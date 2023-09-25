الاستعدادات متواضعة وخروج بعض اللاعبين مؤثرهاني علم: طموحنا لن يتبدل.. السداسي والمربع الذهبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوضح المدرب الوطني هاني علم مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة ان الطموح في الموسم القادم 2023-2024 هو التأهل إلى الدورة السداسية ومن ثم المربع الذهبي، وأضاف: بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي حدثت ونواجهها حاليا إلا أن العمل مستمر بكل جهد والتطلع الى المحافظة على المكتسبات وما وصل اليه الفريق من تطور في المواسم الأخيرة.
ويقود فريق النجمة هاني علم للموسم الثاني على التوالي ويساعده محمد نجف، ما يعني ان الاستقرار الفني موجود ولكن التغيرات جاءت على صعيد اللاعبين.
وبين ان الاستعدادات متواضعة والفريق بدأ الإعداد متأخرا، وهناك تغييرات في صفوف اللاعبين بخروج لاعبين محليين ودخول لاعبين جدد، مؤكدا ان ذلك مؤثر ولكن نحاول من خلال التدريبات اليومية والمباريات الودية وكذلك المباريات التي سنخوضها في بطولة كأس الاتحاد ان نصل إلى الجاهزية المطلوبة قبيل خوض غمار بطولة الدوري.
وذكر هاني علم أن هنالك بعض الاصابات في الفريق نأمل ان لا تؤثر وتكتمل الصفوف، وعن الاستقطابات الجديدة أكد هاني علم ان الوجوه الجديدة ستعزز من قوة الفريق والى جانبهم النجوم السابقون ولاعبو النادي الشباب، واضاف: اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق أفضل النتائج، ونسعى الى توظيفهم بشكل صحيح داخل ارضية الملعب لتحقيق الأهداف المنشودة.
يذكر ان نادي النجمة مر بحالة ارباك بعد ان أعلن في وقت سابق تجميد نشاط الفريق الأول في الموسم القادم 2023-2024، وبعدها تراجع عن القرار وأعلن المشاركة، وبدأ الفريق الاعداد متأخرا بعد التأخر في اجراء التعاقدات مع المدربين واللاعبين، وقد خسر جهود لاعبين مهمين مثل علي جابر وحسين شاكر وحسين محمد وفضل الله عباس، لكن النجمة عوض النقص بالتعاقد مع عدد من اللاعبين مثل مهيد أمير ومحمد جاسم وعلي عون وعبدالرحمن غالي، ومن المنتظر التعاقد مع اللاعب الدولي السيد محمد حميد.
من جانب آخر نجح نادي النجمة في المحافظة على بقاء نجمه الدولي محمد بوعلاي، والى جانبه النجم محمد حسين (كمبس).
وكشف هاني علم ان الموسم القادم سيشهد مشاركة محترفين اثنين من البداية، ولذلك ستكون الفروقات الفنية واضحة بين الفرق في حال عد التكافؤ في عدد المحترفين، واضاف: في نادي النجمة نفكر حاليا في التعاقد مع محترف اجنبي واحد بحسب الميزانية المتاحة ونأمل ان نجد الدعم لتوفير المحترف الأجنبي الثاني، وثقتنا كبيرة في دعم جهاز السلة وادارة النادي.
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