تخلف سترة والنجمة عن الحضورانتصار المنامة أ والمحرق والحالة في دوري البراعم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلق‭ ‬دوري‭ ‬البراعم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ولعبت‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تلعب‭ ‬مباراتان‭ ‬بسبب‭ ‬تخلف‭ ‬فريقين‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭.‬

وحقق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬النويدرات‭ ‬بنتيجة‭ ‬36‭/‬26‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬عراد،‭ ‬وفاز‭ ‬الحالة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬31‭/‬34‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة‭ ‬ومثيرة‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬تقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬وعلى‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬أ‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬ب‭ ‬بنتيجة‭ ‬10‭/‬30،‭ ‬فيما‭ ‬تخلف‭ ‬النجمة‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كما‭ ‬تخلف‭ ‬سترة‭ ‬عن‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قرارا‭ ‬باحتساب‭ ‬المتخلف‭ ‬خاسرا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬البراعم‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬عشرة‭ ‬أندية‭ ‬باستثناء‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك،‭ ‬ويشارك‭ ‬المنامة‭ ‬بفريقين،‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بحسب‭ ‬الجدول،‭ ‬وسيبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وتقام‭ ‬جميع‭ ‬جولات‭ ‬دوري‭ ‬البراعم‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سبت،‭ ‬وستقام‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬أ‭ ‬والنجمة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬لقاء‭ ‬النويدرات‭ ‬والمنامة‭ ‬ب،‭ ‬وعلى‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تقام‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬يلعب‭ ‬المحرق‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا،‭ ‬الأهلي‭ ‬والحالة‭ ‬عند‭ ‬العاشرة،‭ ‬وتختتم‭ ‬المباريات‭ ‬بلقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحا،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬

ويشهد‭ ‬دوري‭ ‬البراعم‭ ‬حضورا‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬حيث‭ ‬يحضر‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬والأخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬لتشجيع‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬ويبدو‭ ‬المشهد‭ ‬عائليا‭ ‬ورائعا‭ ‬ومحفزا‭ ‬لجيل‭ ‬المستقبل‭.‬