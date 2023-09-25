تخلف سترة والنجمة عن الحضورانتصار المنامة أ والمحرق والحالة في دوري البراعم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلق دوري البراعم لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024، ولعبت ثلاث مباريات من أصل خمس، فيما لم تلعب مباراتان بسبب تخلف فريقين عن الحضور.
وحقق المحرق فوزا مستحقا على النويدرات بنتيجة 36/26 في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي المحرق في عراد، وفاز الحالة بصعوبة على سماهيج بنتيجة 31/34 بعد مباراة متكافئة ومثيرة استفاد منها الحالة من تقدمه بفارق جيد من النقاط في الشوط الأول. وعلى صالة اتحاد السلة بأم الحصم فاز المنامة أ على المنامة ب بنتيجة 10/30، فيما تخلف النجمة عن الحضور أمام الاتحاد، كما تخلف سترة عن مباراته أمام مدينة عيسى، ومن المنتظر أن يصدر قرارا باحتساب المتخلف خاسرا.
يذكر أن دوري البراعم تشارك فيه عشرة أندية باستثناء نادي البحرين الذي لم يشارك، ويشارك المنامة بفريقين، الجدير بالذكر أن فريق الأهلي غاب عن الجولة الأولى بحسب الجدول، وسيبدأ مشواره بمواجهة الحالة في الجولة الثانية.
وتقام جميع جولات دوري البراعم كل يوم سبت، وستقام يوم السبت القادم 30 سبتمبر خمس مباريات، حيث تقام مباراتان على صالة نادي المحرق تجمع الأولى بين فريقي المنامة أ والنجمة في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتليها عند الحادية عشرة لقاء النويدرات والمنامة ب، وعلى صالة اتحاد السلة بأم الحصم تقام ثلاث مباريات، يلعب المحرق وسماهيج في تمام الساعة التاسعة صباحا، الأهلي والحالة عند العاشرة، وتختتم المباريات بلقاء الاتحاد ومدينة عيسى عند الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما يغيب فريق سترة عن مباريات هذه الجولة.
ويشهد دوري البراعم حضورا جيدا من أولياء الأمور حيث يحضر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات لتشجيع هؤلاء اللاعبين الصغار، ويبدو المشهد عائليا ورائعا ومحفزا لجيل المستقبل.
MENAFN25092023000055011008ID1107139362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.