سموه شهد منافسات الملاكمةعيسى بن علي يزور القرية الرياضية ويحث اللاعبين على الظهور المشرف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو – الوفد الإعلامي:
تصوير: علي الحلواجي وأحمد الهدار
قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022 أمس الإثنين 25 سبتمبر 2023 بزيارة القرية الرياضية ولقاء لاعبي منتخباتنا الوطنية والوفد الإداري وذلك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي.
وكان في استقبال سموه مدير البعثة أحمد عبدالغفار وأعضاء الوفد الإداري واللاعبون والأطقم الفنية والإدارية.
والتقى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة باللاعبين ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وتمنيات سموه لهم التوفيق والنجاح.
وأكد سموه للاعبين أهمية حشد الجهود والطاقات من أجل التمثيل المشرف وتقديم أفضل ما لديهم من أجل رفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل الآسيوي الكبير وإعلاء راية الوطن، مؤكدا وقوف ودعم اللجنة الأولمبية البحرينية لفريق البحرين، متمنيا سموه لجميع المنتخبات التوفيق لكسب أفضل النتائج والعودة بحصاد جيد من الميداليات الملونة.
وقام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بزيارة مقر بعثة مملكة البحرين بالقرية (المجلس البحريني) وتعرف على الجهود الإدارية وخطة العمل المبذولة من قبل الوفد الإداري في خدمة المنتخبات الوطنية ثم قام سموه بجولة في أرجاء القرية الرياضية ومرافقها وختم سموه جولته بتناول وجبة الغداء مع لاعبي منتخباتنا الوطنية.
وقد شهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة منافسات الملاكمة، حيث تابع سموه النزالات التي خاضها لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة أزمات محمدوف وذلك في إطار حرص سموه المستمر على متابعة ودعم كافة المنتخبات الوطنية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية.
منتخب السلة يفتتح مشاركته في «آسياد هانغتشو» بمواجهة الفلبين
يفتتح منتخب السلة مشاركته في آسياد هانغتشو اليوم الثلاثاء، وذلك بمواجهة منتخب الفلبين اليوم في تمام الساعة 13:30 ظهرًا (8:30 صباحًا بتوقيت البحرين)، في أولى مباريات المنتخب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما منتخبي الأردن وتايلند، حيث يأمل المنتخب افتتاح مشاركته بانتصار يقربه من التأهل إلى الدور القادم من المنافسات.
وتأتي هذه المشاركة بعد الطفرة الهائلة التي حققها المنتخب على مستوى التصنيف الدولي بصعوده إلى المركز 69 عالمياً، بعد النتائج الرائعة التي حققها الأحمر السلاوي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة، باحتلاله صدارة مجموعته على حساب منتخبات السعودية، كازاخستان، سوريا، اندونيسيا والهند، ليتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات.
ويقود المنتخب المدرب الإسباني ريكارد كاساس الذي يتمتع بخبرة عالية، واستطاع خلال وقت قصير تطوير أداء المنتخب وتحقيق الانسجام المطلوب وحصد النتائج، يساعده في الجهاز الفني راسم المرزوقي وجيرمان كورونيل، وتضم قائمة المنتخب 12 لاعباً هم: ميثم جميل، مصطفى حسين، علي حسين، علي جابر، علي شكر الله، ديفون دوايني، الواثق علي، مزمل أمير، محمد أمير، سيد محمد حميد، علي عقيل، ومحمد بوعلاي.
ميثم جميل: نطمح إلى بداية قوية
أعرب لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة ميثم جميل عن التطلعات العالية للمنتخب في تحقيق بداية قوية في مشاركته بآسياد هانغتشو، وقال: «المنتخب جاهز لهذه المشاركة بعد النتائج الايجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة وبالتحديد في التصفيات الأولمبية عن قارة آسيا، وهو ما يرفع من طموحات المنتخب في المنافسة بقوة على التأهل للدور الرئيسي بالدورة».
وتابع: «ندرك أهمية المباراة الافتتاحية أمام الفلبين، ونركز بصورة كاملة على هذه المباراة من خلال التحضير القوي والجدية التي يتمتع بها اللاعبون، ونحن ننظر إلى كل مباراة على حدة، وذلك للمضي قدمًا في الدور خطوة بخطوة ولدينا معلومات كافية عن قوة المنتخب الفلبيني».
وأوضح جميل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب بعد العمل الجماعي في التدريبات، مؤكداً أنه يشعر بالفخر للمشاركة في الآسياد، وأن طموحات المنتخب عالية في المنافسة والذهاب بعيداً في هذه الدورة.
انطلاق منافسات الرماية بفردي وفرق الرجال
انطلقت يوم أمس منافسات الرجال في مسابقات الرماية، وذلك بمشاركة البحرين في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار، حيث استطاع الفريق تحقيق 1859.6 نقطة واحتلال المركز العاشر في الترتيب العام للفرق المشاركة، حيث سجل اللاعب حسين عبدالجبار 616.7 نقطة، ومحمود علي 622.2 نقطة، وخالد الدوسري 620.4.
وتستكمل اليوم منافسات الرماية، وذلك بالمشاركة في مسابقة البندقية 10 أمتار مختلط عن طريق اللاعب خالد الدوسري واللاعبة صفاء الدوسري، فيما يظهر الثنائي تمار علي وحسن مجيد في مسابقة سكيت فردي، وتشارك كل من لطيفة النجم ومريم حساني ومريم رمضان في منافسات سكيت فردي وفرق.
من جهة أخرى تنطلق اليوم مسابقة Street Fighter بمشاركة الثنائي أحمد بهلول وأيمن يوسف ضمن منافسات الألعاب الإلكترونية المستحدثة في هذه الدورة.
MENAFN25092023000055011008ID1107139361