سموه شهد منافسات الملاكمةعيسى بن علي يزور القرية الرياضية ويحث اللاعبين على الظهور المشرف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ ‬ – ‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭: ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار

قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بزيارة‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬ولقاء‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬والوفد‭ ‬الإداري‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬واللاعبون‭ ‬والأطقم‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭.‬

والتقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬باللاعبين‭ ‬ونقل‭ ‬إليهم‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬للاعبين‭ ‬أهمية‭ ‬حشد‭ ‬الجهود‭ ‬والطاقات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬وإعلاء‭ ‬راية‭ ‬الوطن،‭ ‬مؤكدا‭ ‬وقوف‭ ‬ودعم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬التوفيق‭ ‬لكسب‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والعودة‭ ‬بحصاد‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭.‬

وقام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بزيارة‭ ‬مقر‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالقرية‭ (‬المجلس‭ ‬البحريني‭) ‬وتعرف‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الإدارية‭ ‬وخطة‭ ‬العمل‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬ومرافقها‭ ‬وختم‭ ‬سموه‭ ‬جولته‭ ‬بتناول‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬الملاكمة،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬سموه‭ ‬النزالات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للملاكمة‭ ‬أزمات‭ ‬محمدوف‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬





منتخب السلة يفتتح مشاركته في «آسياد هانغتشو» بمواجهة الفلبين

يفتتح‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬13‭:‬30‭ ‬ظهرًا‭ (‬8:30‭ ‬صباحًا‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبهما‭ ‬منتخبي‭ ‬الأردن‭ ‬وتايلند،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬افتتاح‭ ‬مشاركته‭ ‬بانتصار‭ ‬يقربه‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬الطفرة‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬بصعوده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالمياً،‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الأحمر‭ ‬السلاوي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬القادمة،‭ ‬باحتلاله‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬سوريا،‭ ‬اندونيسيا‭ ‬والهند،‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬عالية،‭ ‬واستطاع‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانسجام‭ ‬المطلوب‭ ‬وحصد‭ ‬النتائج،‭ ‬يساعده‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬راسم‭ ‬المرزوقي‭ ‬وجيرمان‭ ‬كورونيل،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬جابر،‭ ‬علي‭ ‬شكر‭ ‬الله،‭ ‬ديفون‭ ‬دوايني،‭ ‬الواثق‭ ‬علي،‭ ‬مزمل‭ ‬أمير،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬علي‭ ‬عقيل،‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭.‬





ميثم جميل: نطمح إلى بداية قوية

أعرب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬عن‭ ‬التطلعات‭ ‬العالية‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولمبية‭ ‬عن‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬طموحات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالدورة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ ‬ونركز‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحضير‭ ‬القوي‭ ‬والجدية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬اللاعبون،‭ ‬ونحن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬ولدينا‭ ‬معلومات‭ ‬كافية‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬جميل‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬التدريبات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وأن‭ ‬طموحات‭ ‬المنتخب‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬والذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬









انطلاق منافسات الرماية بفردي وفرق الرجال



انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الرماية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البندقية‭ ‬الهوائية‭ ‬10‭ ‬أمتار،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬الفريق‭ ‬تحقيق‭ ‬1859‭.‬6‭ ‬نقطة‭ ‬واحتلال‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬عبدالجبار‭ ‬616‭.‬7‭ ‬نقطة،‭ ‬ومحمود‭ ‬علي‭ ‬622‭.‬2‭ ‬نقطة،‭ ‬وخالد‭ ‬الدوسري‭ ‬620‭.‬4‭.‬

وتستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البندقية‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬مختلط‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬واللاعبة‭ ‬صفاء‭ ‬الدوسري،‭ ‬فيما‭ ‬يظهر‭ ‬الثنائي‭ ‬تمار‭ ‬علي‭ ‬وحسن‭ ‬مجيد‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬سكيت‭ ‬فردي،‭ ‬وتشارك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لطيفة‭ ‬النجم‭ ‬ومريم‭ ‬حساني‭ ‬ومريم‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬سكيت‭ ‬فردي‭ ‬وفرق‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬مسابقة‭ ‬ Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬بمشاركة‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬بهلول‭ ‬وأيمن‭ ‬يوسف‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬