عبدالله يواصل التألق في منافسات الشراع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬جناحي‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الشراع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استطاع‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬بتسجيله‭ ‬زمن‭ ‬41‭.‬48،‭ ‬معززاً‭ ‬مركزه‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بمجموع‭ ‬63‭ ‬نقطة،‭ ‬ويقترب‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬وجوده‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬مشاركين‭ ‬يتأهلون‭ ‬للسباق‭ ‬الاخير‭.‬

وشهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬9‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬مجدار‭ ‬الأيام‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬عليه‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬الرياح‭ ‬والأجواء،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬واستطاع‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والارتفاع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬سباقي‭ ‬أمس‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬فيهما‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وتنتظر‭ ‬جناحي‭ ‬سباقين‭ ‬يقامان‭ ‬اليوم‭ ‬لتحديد‭ ‬العشرة‭ ‬المتأهلين‭ ‬للسباق‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬جناحي‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الايجابية‭ ‬والقوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬والصعود‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬