عبدالله يواصل التألق في منافسات الشراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل اللاعب عبدالله جناحي تألقه في منافسات الشراع بعد أن استطاع احتلال المركز الثاني في جولة يوم أمس، بتسجيله زمن 41.48، معززاً مركزه الثامن في الترتيب العام بمجموع 63 نقطة، ويقترب من حسم وجوده ضمن أفضل 10 مشاركين يتأهلون للسباق الاخير.
وشهدت المنافسات 9 سباقات على مجدار الأيام مدار الأيام الخمسة الماضية، حيث لم يوفق جناحي في السباقات الأولى التي أثرت عليه بصورة كبيرة بسبب قوة الرياح والأجواء، إلا أنه سرعان ما عاد إلى المنافسات واستطاع تحقيق أفضل النتائج والارتفاع في الترتيب العام، وخصوصاً بعد سباقي أمس الذي نجح فيهما من احتلال المركزين الثالث والثاني على التوالي.
وتنتظر جناحي سباقين يقامان اليوم لتحديد العشرة المتأهلين للسباق الأخير، حيث يأمل جناحي مواصلة نتائجه الايجابية والقوية من أجل المنافسة على مركز متقدم والصعود في الترتيب العام.
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