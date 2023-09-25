محبي وعشاق رياضة السيارات على موعد:انطلاق فعاليات الحلبة لك وتجارب القيادة المثيرة في حلبة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الصخير- حلبة البحرين الدولية: تعلن حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط” اليوم عن عددا من الفعاليات والتجارب التي ستنظمها لموسمها الجديد 2023 - 2024 لعشاق ومحبي رياضة السيارات وأبرزها فعاليات الحلبة لك برعاية Orange media وتجارب القيادة المثيرة.
وتنطلق فعاليتي الحلبة لك وتجارب القيادة المثيرة من مطلع الشهر المقبل وحتى مارس من العام المقبل، وخلال فعالية الحلبة لك سيكون بإمكان عشاق ومحبي السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الجائزة الكبرى أو المضمار الداخلي، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جو من الإثارة التي لا يمكن وصفها وذلك نهاراً أو ليلاً.
وطوال هذا الموسم سيكون هناك 9 فعاليات من الحلبة لك برعاية orange media وذلك نهاراً حيث تنطلق أولى الفعاليات من 6 أكتوبر الشهر المقبل، ومن ثم 10 و24 نوفمبر، و15 ديسمبر من هذا العام، وكذلك في 13 يناير، 3 و15 و17 فبراير، و8 مارس عام 2024. بالإضافة إلى أربع فعاليات تقام تحت الأضواء الكاشفة ليلاً وستكون هذه متاحة في 29 ديسمبر و26 يناير ويومي 16 و29 مارس 2024.
وسيتمكن محبي وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ وقدره 82.5 دينار بحريني وذلك ليوم كامل، ونصف يوم بـ 55 دينار بحريني، والجولة الواحدة بـ 22 دينار بحريني فقط وذلك خلال الحجز المسبق. أما الحجز بنفس اليوم ستكون الأسعار كالتالي حيث ستكون بـ 93.5 دينار بحريني ليوم كامل، و66 دينار بحريني لنصف يوم، 27.5 دينار بحريني للحصة الواحدة.
أما الأسعار للحلبة لك ليلاً تبلغ تكلفة الحجز المسبق 99 دينار بحريني ليوم كامل، و71.500 دينار بحريني لنصف يوم، و33 دينار بحريني للحصة الواحدة. وعند الحجز بنفس اليوم، يبلغ سعر اليوم 115.500 دينار بحريني، وتكلفة نصف يوم 82.500 دينار بحريني، وسعر الحصة الواحدة 44 دينار بحريني.
ويعد الحجز المسبق ضروريا للمشاركة في الفعالية، حيث إن المقاعد محدودة، جهز سيارتك أو دراجتك النارية وشارك فعاليات «الحلبة لك» ليوم كامل من الإثارة المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية.
وتتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبي رياضة السيارات والتي تقام في الحلبة وذلك بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة خلال هذا الموسم. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة وذلك بـ 121 دينار بحريني ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة. أما تجربة ركوب الكليو كب والتي ستكون المحطة الأولى في رحلة مفعمة بالإثارة في عالم رياضة السيارات، والتي تعتبر من أشهر السيارات الرياضية ذات قوة 220 حصان وذلك فقط بـ27.5 دينار بحريني ولمدة 40 دقيقة.
كما سيتمكن محبي وعشاق رياضة السيارات من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 والتي ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ 132 دينار بحريني ومدة التجربة ساعتين و30 دقيقة.
وبإمكان محبي السرعة أيضا تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثانية فقط! وذلك بثلاث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ 38.5 دينار بحريني لمدة 40 دقيقة، محبي السرعة سيستمتعون حقا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
سيكون هناك ثمانية فعاليات للاستمتاع بتجارب حلبة البحرين الدولية هذا الموسم، وستنطلق في 7 و28 أكتوبر، و18 نوفمبر، و9 و30 ديسمبر، و20 يناير، و10 فبراير، و9 مارس 2024.
لمزيد من المعلومات حول هذه الفعالية أو أي فعالية من فعاليات حلبة البحرين الدولية، تفضل بزيارة bahraingp . com أو اتصل بالخط الساخن على + 973-17450000.
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