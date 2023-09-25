محبي وعشاق رياضة السيارات على موعد:انطلاق فعاليات الحلبة لك وتجارب القيادة المثيرة في حلبة البحرين الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الصخير‭- ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬تعلن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط”‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتجارب‭ ‬التي‭ ‬ستنظمها‭ ‬لموسمها‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬لعشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وأبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬برعاية‭ ‬ Orange media ‭ ‬وتجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭.‬

وتنطلق‭ ‬فعاليتي‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬وتجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬وحتى‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وخلال‭ ‬فعالية‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬عشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬ودراجتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬أو‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬مع‭ ‬إعطائهم‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬وذلك‭ ‬نهاراً‭ ‬أو‭ ‬ليلاً‭.‬

وطوال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬9‭ ‬فعاليات‭ ‬من‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬برعاية‭ ‬ orange media ‭ ‬وذلك‭ ‬نهاراً‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬أولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬10‭ ‬و24‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و15‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يناير،‭ ‬3‭ ‬و15‭ ‬و17‭ ‬فبراير،‭ ‬و8‭ ‬مارس‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬فعاليات‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة‭ ‬ليلاً‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬و26‭ ‬يناير‭ ‬ويومي‭ ‬16‭ ‬و29‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

وسيتمكن‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وذلك‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬82‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬ونصف‭ ‬يوم‭ ‬بـ‭ ‬55‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والجولة‭ ‬الواحدة‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فقط‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭. ‬أما‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم‭ ‬ستكون‭ ‬الأسعار‭ ‬كالتالي‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬بـ‭ ‬93‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و66‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬27‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة‭. ‬

أما‭ ‬الأسعار‭ ‬للحلبة‭ ‬لك‭ ‬ليلاً‭ ‬تبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬99‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و71‭.‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬و33‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة‭. ‬وعند‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اليوم‭ ‬115‭.‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وتكلفة‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬82‭.‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وسعر‭ ‬الحصة‭ ‬الواحدة‭ ‬44‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

ويعد‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬ضروريا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المقاعد‭ ‬محدودة،‭ ‬جهز‭ ‬سيارتك‭ ‬أو‭ ‬دراجتك‭ ‬النارية‭ ‬وشارك‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الحلبة‭ ‬لك‮»‬‭ ‬ليوم‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمية‭.‬

وتتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬تجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬فرصة‭ ‬تجربة‭ ‬وقيادة‭ ‬سيارات‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الحلبة‭ ‬تجربة‭ ‬كليو‭ ‬كب،‭ ‬وسيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار1،‭ ‬وتجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭.‬

وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الكليو‭ ‬كب،‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬لجولتين،‭ ‬وكل‭ ‬جولة‭ ‬تتضمن‭ ‬6‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬121‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭. ‬أما‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬الكليو‭ ‬كب‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مفعمة‭ ‬بالإثارة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬ذات‭ ‬قوة‭ ‬220‭ ‬حصان‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬بـ27‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ولمدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭.‬‮

‬‭ ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬1‭ ‬والتي‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬قدراتك‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بجولتين‭ ‬وتتضمن‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬5‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬132‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتين‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭.‬

وبإمكان‭ ‬محبي‭ ‬السرعة‭ ‬أيضا‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬0‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬3‭.‬4‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭! ‬وذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬38‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لمدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬محبي‭ ‬السرعة‭ ‬سيستمتعون‭ ‬حقا‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

سيكون‭ ‬هناك‭ ‬ثمانية‭ ‬فعاليات‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بتجارب‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وستنطلق‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬و28‭ ‬أكتوبر،‭ ‬و18‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و9‭ ‬و30‭ ‬ديسمبر،‭ ‬و20‭ ‬يناير،‭ ‬و10‭ ‬فبراير،‭ ‬و9‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬تفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬ bahraingp . com ‭ ‬أو‭ ‬اتصل‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬على‭ + ‬973‭-‬17450000‭.‬