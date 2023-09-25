شهدت مشاركة 27 حكمًا وحكمةخـتام الـدورة الدولية لحـكام كـرة الصـالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬لحكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات،‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭ ‬وحتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬27‭ ‬حكمًا‭ ‬وحكمة‭.‬

وشهد‭ ‬مراسم‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬مهند‭ ‬الأنصاري‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬ومحاضر‭ ‬ومقيّم‭ ‬ومكتشف‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيويين‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭.‬

وحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬أنجيل،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭).‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بمناسبة‭ ‬ختام‭ ‬الدورة،‭ ‬نقل‭ ‬مهند‭ ‬الأنصاري‭ ‬للحضور‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وأكد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬باستمرار‭ ‬يأتي‭ ‬كنهج‭ ‬أصيل‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالعنصر‭ ‬البشري،‭ ‬مبينًا‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬لحكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التخصصية‭ ‬المهمة‭ ‬لصقل‭ ‬الحكام‭.‬

وأشار‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬ومخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬بيدرو‭ ‬أنجيل،‭ ‬كان‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬التراكمية‭ ‬ونقلها‭ ‬للدارسين‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬توزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬وتكريم‭ ‬محاضر‭ ‬الدورة‭.‬