شهدت مشاركة 27 حكمًا وحكمةخـتام الـدورة الدولية لحـكام كـرة الصـالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم الاتحاد البحريني لكرة القدم، الدورة الدولية لحكام كرة الصالات، والتي نظمها خلال الفترة 18 وحتى 24 سبتمبر الجاري بمشاركة 27 حكمًا وحكمة.
وشهد مراسم ختام الدورة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات مهند الأنصاري والأمين العام للاتحاد راشد الزعبي، بحضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم علي السماهيجي، ومحاضر ومقيّم ومكتشف الحكام الآسيويين لكرة الصالات عبدالرحمن عبدالقادر.
وحاضر في الدورة المحاضر الدولي الإسباني بيدرو أنجيل، وهو رئيس لجنة حكام كرة الصالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وفي تصريح له بمناسبة ختام الدورة، نقل مهند الأنصاري للحضور تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس الاتحاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، ومجلس الإدارة.
وأكد الأنصاري أن إقامة الدورات التدريبية باستمرار يأتي كنهج أصيل للاتحاد في الاستثمار بالعنصر البشري، مبينًا الدورة الدولية لحكام كرة الصالات من الدورات التخصصية المهمة لصقل الحكام.
وأشار الأنصاري إلى أهمية البناء على مكتسبات ومخرجات برنامج الدورة، لافتًا إلى أن وجود المحاضر الدولي بيدرو أنجيل، كان فرصة مثالية للاستفادة من خبراته التراكمية ونقلها للدارسين.
وشهد حفل الختام توزيع الشهادات على المشاركين، وتكريم محاضر الدورة.
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