عبر استقبال مقترحات الأنديةاتحاد الكرة يبدأ التحضير للاجتماع التنسيقي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن الإدارة التنفيذية بدأت في التحضير للاجتماع التنسيقي الخاص بمناقشة نصوص لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للعام 2023، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
وأشار الزعبي إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، الصادرة بناءً على مخرجات الاجتماع الثالث للجمعية العمومية، الاجتماع مع الأندية لمراجعة نصوص لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وبين الزعبي أن الاتحاد أرسل تعميمًا للأندية الأعضاء يتضمن
نموذجًا خاصًا بالبنود المراد مناقشتها حول اللائحة الصادرة بقرار رقم 3 للعام 2023 وذلك بتاريخ 27 يوليو 2023، والتي تم إقرارها من مجلس الإدارة، لافتًا إلى أهمية وضع الأسباب التي تؤدي إلى المراجعة والمناقشة والتعديل، مؤكدًا أن تفاعل الأندية مع هذا النموذج سيمكن المعنيين من الإعداد الأمثل للاجتماع، والخروج بنتائج إيجابية يتوافق عليها أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، والتي يوليها مجلس إدارة الاتحاد اهتمامًا كبيرًا وبالغًا في التواصل المستمر معهم، واتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال المقترحات والأفكار التطويرية كافة، وهو النهج الذي يؤصله الاتحاد بشكل دائم، على النحو الذي يعزز من مكتسبات ونجاحات كرة القدم البحرينية في الشقين الفني والإداري.
وبين الزعبي أن الاتحاد حدد يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 موعدًا أخيرًا لاستلام المقترحات حول النصوص المقترح مناقشتها.
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