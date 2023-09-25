عبر استقبال مقترحات الأنديةاتحاد الكرة يبدأ التحضير للاجتماع التنسيقي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬للاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الخاص‭ ‬بمناقشة‭ ‬نصوص‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬للعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأشار‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الصادرة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬لمراجعة‭ ‬نصوص‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭.‬

وبين‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرسل‭ ‬تعميمًا‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬يتضمن‭ ‬‮

‬نموذجًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بالبنود‭ ‬المراد‭ ‬مناقشتها‭ ‬حول‭ ‬اللائحة‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المراجعة‭ ‬والمناقشة‭ ‬والتعديل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تفاعل‭ ‬الأندية‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬سيمكن‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬للاجتماع،‭ ‬والخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬يتوافق‭ ‬عليها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬والتي‭ ‬يوليها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وبالغًا‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬معهم،‭ ‬واتباع‭ ‬سياسة‭ ‬الباب‭ ‬المفتوح‭ ‬لاستقبال‭ ‬المقترحات‭ ‬والأفكار‭ ‬التطويرية‭ ‬كافة،‭ ‬وهو‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬يؤصله‭ ‬الاتحاد‭ ‬بشكل‭ ‬دائم،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬ونجاحات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الشقين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭.‬

وبين‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حدد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬موعدًا‭ ‬أخيرًا‭ ‬لاستلام‭ ‬المقترحات‭ ‬حول‭ ‬النصوص‭ ‬المقترح‭ ‬مناقشتها‭.‬