Tuesday, 26 September 2023 05:52 GMT

عبر استقبال مقترحات الأنديةاتحاد الكرة يبدأ التحضير للاجتماع التنسيقي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

9/25/2023 7:31:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬للاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الخاص‭ ‬بمناقشة‭ ‬نصوص‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬للعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأشار‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الصادرة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬لمراجعة‭ ‬نصوص‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭.‬

وبين‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرسل‭ ‬تعميمًا‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬يتضمن‭ ‬‮
‬نموذجًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بالبنود‭ ‬المراد‭ ‬مناقشتها‭ ‬حول‭ ‬اللائحة‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المراجعة‭ ‬والمناقشة‭ ‬والتعديل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تفاعل‭ ‬الأندية‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬سيمكن‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬للاجتماع،‭ ‬والخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬يتوافق‭ ‬عليها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬والتي‭ ‬يوليها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وبالغًا‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬معهم،‭ ‬واتباع‭ ‬سياسة‭ ‬الباب‭ ‬المفتوح‭ ‬لاستقبال‭ ‬المقترحات‭ ‬والأفكار‭ ‬التطويرية‭ ‬كافة،‭ ‬وهو‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬يؤصله‭ ‬الاتحاد‭ ‬بشكل‭ ‬دائم،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬ونجاحات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الشقين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭.‬

وبين‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حدد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬موعدًا‭ ‬أخيرًا‭ ‬لاستلام‭ ‬المقترحات‭ ‬حول‭ ‬النصوص‭ ‬المقترح‭ ‬مناقشتها‭.‬

MENAFN25092023000055011008ID1107139357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث